A Williams megalkuvást nem ismerő víziója, melyre Sainz sem mondhatott nemet

Napokkal azelőtt, hogy Sainz szerződtetése napvilágra került volna, James Vowles megosztott egy beszélgetést közte és a spanyol pilóta között, mely főként arról szólt, hogy a Ferrari versenyzőjének miért tartott ilyen sokáig kiválasztani 2025-ös csapatát.

„A következőket mondta, és ez nagyon megmaradt bennem: »Azért csinálom ezt, mert amikor elkötelezem magam, akkor a teljes szívemmel és lelkemmel teszem, 100 százalékosan. Ehhez viszont az kell, hogy ne legyenek kétségeim«.”

Sainz végül tehát visszautasította a formálódó gyári Audi és az élmezőnybe visszatérni vágyó Alpine ajánlatát, hogy egy még nagyobb fába vágja a fejszéjét a Williams formájában, amelyet Vowles az alapoktól próbál újjáépíteni, mióta megérkezett Grove-ba. Szóval mi az oka annak, hogy Sainz talán pályafutása legjobb időszakában egy olyan alakulatot választott, amely idén csak négy pontot tudott szerezni?

„Az, hogy minket választott, monumentális döntés. Egyenesnek kell lennünk. Az Alpine előttünk van a pontok tekintetében. Tavaly is előttünk voltak. Ezzel tisztában vagyok. Ő nem 2025 miatt érkezik hozzánk, hanem a következő két év miatt, illetve amiatt, amire képesek lehetünk ezen idő alatt.”

„Tényleg hatalmas dolog, hogy mi nyertünk két másik, hihetetlen szervezettel szemben, Carlos viszont látta azt, amit a többség nem fog, hogy mennyi minden változik házon belül. Szerintem ez győzte őt meg már az elején. Mindent elmondtam neki; ez fog történni. Hátrébb fogunk lépni. Ennek ez az oka, és ebbe és abba invesztálunk. Ezért vagyok izgatott a projekt kapcsán, és a te döntésed, hogy részese akarsz-e lenni ennek” – magyarázta Vowles.

„Tudom, hogy a jövőben sikeresek leszünk, és tudom, hogy ez rövid távon sokba fog kerülni, de bízom abban, hogy az őszinteség és a nyíltság kifizetődő lesz.”

Vowles tehát minden figyelmével már 2026-ra koncentrál, és a csapat tulajdonosának, a Doriltonnak is elmondta, mire van szükségük ahhoz, hogy a lehető legerősebb helyzetbe kerüljenek addigra. Emellett szeretne megszabadulni a rövid távú gondolkodásmódtól is, ami csak ahhoz vezet, hogy mindig a rövidebb utat választják, de hosszabb távon ez általában visszaüt.

Ez azt jelenti, hogy a csapat folyamatait és eljárásait szinte a nulláról kell felépíteni, miközben számos új szakembert igazolnak, és a grove-i központot is próbálják minél jobb szintre hozni a múltbéli lemaradások után.

„El kell ismernünk, mennyire kemény idén a küzdelem, nekünk pedig csak néhány pont van a nevünk mellett, ami nem felel meg annak, ahol lenni szeretnénk. Bármennyire is furcsán hangzik viszont, én nem aggódom emiatt, mert már az elején elmondtam, hogy elsősorban ’26-ba és a távolabbi jövőbe invesztálunk.”

„Sok minden, amit most csinálunk, láthatatlanul zajlik a felszín alatt, de mégis alapvetően változtatja meg a technológiát, a kultúrát és az embereket a Williamsnél.” Az istálló nemrég jelentette be, hogy 26 vezető beosztású szakembert igazolt olyan csapatoktól, mint a Mercedes, a Red Bull, a Ferrari vagy éppen az Alpine, Vowles pedig elmondta, hogy mióta a csapatnál van, 250-nél is több embert hozott a fedélzetre.

„Az elmúlt 17 hónapban közel 250 embert vettünk fel. Közöttük sok a vezető beosztású igazolás más F1-es csapatoktól, és ők azonnal hatással lesznek a munkánkra, amint csatlakoznak. Amikor megérkeztem az alakulathoz, nagyjából 700 emberünk volt. A silverstone-i festésünkön viszont már 1005 embernek a neve szerepelt.”

„Ma már ez a Williams, és ezzel még közel sem értünk az utunk végére. Ez nem a véletlen műve. Az emberek hisznek abban, amit csinálsz. Látják, hogy a Williams már nem csak azért van a mezőnyben, hogy ott legyen” – zárta Vowles, kinek szavaiból valóban jól leszűrhető, Sainz miért döntött a csatlakozás mellett.

Az alakulat pilótája, Alex Albon eközben inkább 2027-re lát nagy esélyt a felemelkedésükre.