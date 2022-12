A Williams már jó ideje a 2023-as autón dolgozik

Miután tavaly kilencedikek lettek a ranglistán, a Williams 2022-ben nem tudta tartani a lépést a középmezőnnyel és a 10. helyre csúszott vissza. Bár Alex Albon, Nicholas Latifi és a beugrós Nyck de Vries is szereztek pontot, mindössze nyolcat, ami messze elmaradt a kilencedik AlphaTauri 35 egységétől.

Jost Capito, aki a hónap elejét hagyta el csapatfőnöki pozícióját, egy, még a távozása előtti interjúban elmondta, a Williams 2022-ben „úgy fejlődött, ahogy szerették volna”, azonban rájöttek, hogy nem tudnak olyan gyorsan fejleszteni, ahogy a többi csapat, így az FW44-gyel már nem foglalkoztak többet.

Capito, bár úgy érezte, hogy a Silverstone-ba vitt fejlesztési csomagjuk „jól sült el”, további nagy csomagokon dolgozni nem volt nagyon értelme, mert nem lettek volna elegendőek arra, hogy bárkit is megelőzzenek a bajnokságban:

„Amikor onnan látod, hogy a kilencedik, nyolcadik helyezetthez képest túl nagy a távolság, nincs értelme több energiát fektetni az idei autóba. A tizedik maradnál és ezt a munkát nem tudnád a következő autóba ölni. Amikor láttuk, hogy utolsók leszünk, mindegy, mekkora különbséggel, mindent a következő autónak szenteltünk, nem sokkal Silverstone után.”

A Williams továbbra is próbál kilábalni a válságból, aminek következtében komoly pénzügyi gondok közepette 2018 és 2020 között mindhárom szezonban utolsók lettek. A gárdát 2020 nyarán vásárolta fel az amerikai Dorilton Capital alapkezelő, ezzel nekiláthattak az újjáépítésnek és elkezdhették behozni lemaradásukat a mezőnyhöz képest.

Capito szerint azután, hogy az idei fejlesztést korábban leállították, muszáj, hogy tegyenek egy lépést előre, „máskülönben az a helyzet, hogy valami nagyon félresikerült. Még mindig nem tartunk ott, ahol a többiek.”

„Éppen ezért hosszú távra kell terveznünk, egészen addig, míg ki nem egyensúlyozódnak az erőviszonyok. Sokak szerint mivel már megvan a pénzünk, azonnal ugyanazon a szinten kéne lennünk, de nem, minden csapat más szintig tudja kihasználni a költségvetési plafont.”

„A Williams a költségvetési plafon bevezetése előtt szinte semmibe nem fektetett be. Emiatt estek vissza. Most, hogy ugyanannyi pénzből kell felzárkóznunk, amit mindenki más is elkölthet, látszik, hogy a probléma nem oldódik meg, ha hozzávágunk egy köteg pénzt.”

Capito távozását december közepén jelentette be a csapat a vezetése átszervezésének részeként és vele együtt elhagyta a Williamset FX Demaison műszaki igazgató is.