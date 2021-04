Az anyagi kár jelentős, a Williams mégsem lehet teljesen elégedetlen

Szombaton George Russell és Nicholas Latifi is be tudott jutni a Q2-be, ez pedig mindössze csak egyszer fordult velük elő a tavalyi idényben. „Mindketten már a legelejétől remekül mentek. Nicky igazán gyors volt pénteken. A kvalifikáció nem is lehetett volna sokkal jobb” – kezdte Robson az értékelését.

„Persze Cunoda hibát vétett, amivel nyertünk egy ingyen helyet, de ettől függetlenül mindenki mást a saját tempónk alapján győztünk le.” Russell már pontszerző helyen haladt, amikor megtörtént a nagy balesete Bottasszal.

Még több F1 hír: Coulthard szerint bajban lehet Russell jövője...

„Tényleg azt hittük, hogy jó esélyünk van a pontszerzésre. A vegyes körülmények az elején nem feltétlenül voltak ideálisak, de valójában sikerült megzaboláznunk a helyzetet, és jó döntéseket hoztunk. Az, hogy végül pontok nélkül zártunk, természetesen eléggé frusztráló.”

„Az egyik pozitívum azt hiszem az, hogy az autónknak jó volt a tempója. George balesete legalább abból következett, hogy támadott, ráadásul éppen egy Mercedest, amihez hasonlót már régóta nem láthattunk.”

Toto Wolff úgy nyilatkozott a nagy port kavart baleset után, hogy Russellnek nem kellett volna akkor megpróbálnia Bottas megelőzését. Robson viszont amondó, hogy versenyzőjüknek minden joga megvolt hozzá.

„A mi autónkon már pár kör óta fent voltak a slickek, szóval már nagyjából működési tartományban voltak, a tapadás jó volt, több, mint amennyivel Valtteri rendelkezett. Emellett az egyenesben is gyorsak voltunk, használhatta a DRS-t is, tehát George-nak nagyon is jó esélye volt a sikeres előzésre, és meg is ragadta azt, teljes joggal.”

„Utána szerintem csak ráment a fehér vonalra, amely ezen körülmények között még mindig egy kicsit csúszós volt, és annál a sebességnél sajnos ennyi volt, jött a megforgás és bele Valtteri autójába.” Ezzel a Williams futamának teljesen annyi is volt, mivel Latifi már az első körben kiesett, miután összeért Mazepinnel, és a falban találta magát.

„Mindenképpen nehezek voltak a körülmények odakint. Kicsit fura volt, hogy bizonyos kanyarokban és helyeken még sok volt a víz, míg máshol szinte majdnem száraz volt az aszfalt. Egy kicsit rosszul lőtte be a helyzetet, és ezért csúszott ki” – mondta Latifi kapcsán Robson.

„Azt hitte, hogy tiszta pályára jön vissza, és hogy már mindenki elment mellette, aztán viszont picit összeért a Haasszal, és máris a falban találta magát. Nagy kár ezért.” Latifi úgy nyilatkozott a kieséséről, hogy a futam utánig nem is tudta, hogy összeért valakivel; azt hitte, magától dobta el az autót.

A Mercedes kiszámolta, hogy mennyit bukott Hamilton körönként a sérülése miatt

Videón VeeKay nagy balesete az Indy 500-as tesztről