A Williams kénytelen a sebeit nyalogatni a „borzalmas” Spanyol Nagydíj után

Felejthető hétvégén van túl a Williams, miután Barcelonában ismételten úgy tűnt, övék a mezőny leglassabb autója. Alex Albon és Logan Sargeant az időmérőn az utolsó két helyet szerezték meg, majd vasárnap Albon a bokszból rajtolt, mivel parc fermé alatt kellett bizonyos elemeket cserélni nála.

A nagydíj során aztán a szél is ellenük volt, mivel az autójuk továbbra is érzékeny rá, hasonlóan a korábbi évekhez. Túl sok mindent így nem is tudtak kezdeni a 66 kör során, és végül a 18. és 20. helyen intették le a két autót. Nem meglepő, hogy Vowles kritikusan nyilatkozott a teljesítményükről.

„Sok mindenen változtattunk az alapvető koncepciót tekintve, beleértve az aerodinamikát és az alapokat is, szóval nem számítottam ennyire gyenge szereplésre. A hétvége bizonyos pontjain voltak biztató jelek. Az FP3 során például egészen megtankolva ott voltunk a legjobb tízben. Az FP1-en is a top 10-ben voltunk. Még a Q1-es első körök is jól sikerültek, de aztán a második menet már nem” – nyilatkozta Vowles a RacingNews365-nek.

„Ha pedig optimistán próbáljuk nézni a futamot, az akkor is borzalmas volt. Az autónk nem jó ezen a pályán. Gyenge. Ennek megértése pedig sokkal nagyobb probléma lesz. Az első vizsgálatok alapján valóban a szélérzékenység lehet a hunyó, mert látszik, hogy a hosszú kanyarokban szenvedünk, főleg, amikor a szél eltérő szögből éri az autót.”

„Ha valóban ez a helyzet, akkor miért vannak vele nehézségeink már évek óta? Ez az igazság. A Williams sosem ment jól Barcelonában. Ennek a megértése tehát most a feladatunk, és a mérnöki csapatot rá is állítottam a témára.”

Hogy ezek után mi várhat rájuk a folytatásban, az jó kérdés. Tavaly jól mentek Ausztriában és Silverstone-ban is, Vowles pedig bízik benne, hogy meg tudják ismételni ezeket az eredményeket. „Egészen magabiztos vagyok, hogy jobb helyzetben leszünk. Az autónak jobban kéne működnie, szóval ismét a pontszerzésért kéne harcolnunk.”

„Ez persze nem tünteti el a hétvége fájdalmát, de jó irányba haladunk. Emellett jönnek fejlesztések is, különösen Silverstone-ra. A csata hatalmas a középmezőnyben. Mindenki olyan gyorsan hozza az újításokat, amennyire csak lehet, és látható, ez milyen különbségeket tud eredményezni.”

Eközben az istálló amerikai versenyzője, Logan Sargeant kapcsán érdekes sajtóhír röppent fel.