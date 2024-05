A Williams is reagált Antonelli lehetséges bevetésére, Sargeant bajban lehet

Az Antonellivel kapcsolatos spekulációk új szintre emelkedtek a Miami Nagydíj hétvégéje alatt, kiderült ugyanis, hogy az FIA-nál kérelmet adtak le annak érdekében, hogy az olasz pilóta, aki még nem töltötte be a 18. életévét, idő előtt megkaphassa az F1-es szuperlicencet.

Az továbbra sem tisztázott, pontosan melyik alakulat nyújtotta be a kérelmet, ahogyan az sem, hogy arra csak a szabadedzéseken való esetleges részvétel miatt lenne szükség, vagy rögtön versenyzői ülést is kapna Antonelli.

Sokak figyelme azonban a Mercedesről a Williamsre terelődött, hiszen lehetséges, hogy a grove-iak Sargeant potenciális utódjának szánják a szupertehetséget, mivel az amerikai versenyző továbbra sem találja a formáját az idei szezonban. James Vowles csapatfőnököt még pénteken kérdezték a témáról, és Antonelli szerződtetése kapcsán ugyan visszafogottan fogalmazott, de azt elismerte, hogy Sargeantnek javulnia kell a folytatásban.

„Semmit sem tudok arról, mi történik a Mercedes tesztjein. Mi is, ahogy mindenki más, fontolgatjuk, hogy milyen pilótafelállással akarunk nekivágni a következő évnek. És nekünk is megvan a saját pilótaprogramunk. Ami Kimit illeti, nem igazán tudom megítélni, milyen szinten van. Annak kapcsán, hogy már idén autóba ülhetne, én mindig is azt mondtam, hogy itt a teljesítmény számít” – magyarázta Vowles.

„Logannek ki kell érdemelnie az ülését jelenleg, kemény célokat kell elérnie, és jóval közelebb kell kerülnie Alexhez. Arról azonban egyelőre nincs szó, hogy lecserélnénk őt.” A csere tehát most még nem tűnik valószínűnek, Vowles azonban mégsem cáfolta határozottan, hogy az idény későbbi szakaszában esetleg ne történhetne meg, amennyiben Sargeant mondjuk nem tud gyorsulni.

Ahhoz azonban, hogy Antonelli egyáltalán megkaphassa az induláshoz szükséges licencet, az FIA több testületének is áldását kell rá adnia. A Williams csapatvezetője szerint most pedig elsősorban nem is a pilóták, hanem az autójuk teljesítménye miatt fáj a fejük.

„Most jóval nagyobb problémákat kell megoldanunk. Alex bajnoki szinten vezetett, de jelenleg nem szerez pontokat. Alapvetően rajtunk múlik, hogy javítani tudjunk az autón. Most emiatt aggódom elsősorban. Hogy mi lesz a pilótákkal 2025-ben és 2026-ban, arról még túl korai beszélni. Sokan mérlegeljük a lehetőségeket.”

„Ami Kimit illeti, emlékeznünk kell, hogy 20 hónappal ezelőtt még F4-es autóban ült. Hatalmas lépés lenne számára ennyi idő után beülni egy F1-es gépbe.” A szakember végül újra kihangsúlyozta, mit várnak el Sargeanttől.

„A tavalyi év végén közel került Alexhez, és ezt szeretném tőle látni. Ennek a fejlődésnek azonban folytatódnia kellett. Olyan pontra kellett eljutnia, ahol már nincs lemaradva egy tizeddel, hanem harcba száll vele és legyőzi őt az időmérőn és a futamon is. Továbbra is ezen az úton haladunk. Ahogy viszont már mondtam, a teljesítmény számít. Érdemeld ki a helyed, neki pedig több munkára lesz még szüksége.”

Mindez azért nem tűnik túl biztatónak Sargeant szempontjából, bármennyire próbálja tagadni Vowles, hogy most nem Antonellivel foglalkoznak. A hazai futamán induló amerikai eközben továbbra sem megy valami jól, hiszen a sprintidőmérőn csak a 19. helyet szerezte meg, és ugyan kivételesen legyőzte Albont, de csak azért, mert az ő legjobb körét törölték.

Az Antonellinek privát teszteket biztosító Mercedes csapatvezetője, Toto Wollf is próbálta tisztázni, mit terveznek a programjukba tartozó tehetséggel.