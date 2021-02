A Haas vagy a Williams idén rózsaszínre vált?

A BWT tavaly még a Racing Point névadó szponzora volt, és már 2017 óta dolgoztak együtt a silvertone-i bázisú alakulattal. A híres rózsaszín festés sokak kedvencévé vált a sportban, és a legnagyobb sikerüket akkor érték el, amikor Sergio Perezzel futamgyőzelmet szereztek a 2020-as Szahír Nagydíjon.

A Racing Point azonban már Aston Martin, így természetesen azt preferálták, hogy visszatérnek a márka hagyományos sötétzöld színvilágához, így pedig a BWT-vel kötött partnerség véget ért. Ugyan nem történt megerősítés arról, hogy maradnának a sorozatban, az Autosport/Motorsport.com forrásai szerint a cég két lehetőséget vizsgál a maradásra.

Mi is beszámoltunk róla korábban, hogy az egyik lehetséges partner a Haas istállója lehetne, amely már 2019 közepe óta névadó szponzor nélkül versenyez. Ráadásul a német médiának Ralf Schumacher elhintette, hogy Mick autója esetleg új színben pompázhat majd idén.

Ez pedig csak olaj volt a tűzre, de nem a Haas az egyetlen opciója a BWT-nek, ha maradni akarnak az F1-ben. A források egy másik istállót is megemlítenek, méghozzá a Williamst. A grove-i alakulat is változásokon megy keresztül, hiszen a Dorilton Capital vette meg a csapatot a Williams családtól még tavaly.

Szerdán pedig már pályára is vitték az idei autójukat Silverstone-ban, de csak egy sima kék tesztfestéssel. Hivatalos képek pedig nem érkeztek a masináról, amelyet nem mellesleg csak március 5-én lepleznek majd le. Ez a késés akár azért is lehet, mert addig véglegesíteni szeretnék az új szponzori megállapodást.

A Williams azonban nem akarta kommentálni, hogy folytatnak-e beszélgetéseket a BWT-vel. A csapat egyik szóvivője így fogalmazott: „A Williams Racing jelenleg a márka új és érdekes irányát, valamint kereskedelmi stratégiáját keresi, ez pedig jelentős érdeklődést kelt, miközben az istálló egy új korszaka veszi kezdetét.”

„Ezek a megbeszélések azonban természetüknél fogva bizalmasak, ezért nem is szeretnénk semmi konkrétumot vagy spekulációt kommentálni.” A BWT több területen is aktív, köztük ivóvízrendszereket terveznek, benne vannak a gyógyszeriparban, valamint fűtési és klímarendszerekkel, továbbá medencékkel is foglalkoznak.

A főnök és fő részvényes pedig Toto Wolff egyik barátja, Andreas Weißenbacher a WAB-csoporton keresztül. A vállalat eredetileg még 2017-ben a Mercedes szponzoraként szeretett volna beszállni az F1-be, de csak akkor, ha az egész autó rózsaszínű lehet.

Mivel a Mercedes erre nem volt hajlandó, így a BWT végül az akkor még Force India néven futó csapattal kötött kiemelt megállapodást.

Most pedig további források arról számoltak be, hogy a Haasszal való egyezség vélhetően nem született meg, ezért egyre valószínűbb, hogy idén a Williams autóit láthatjuk majd rózsaszínben. Nemsokára talán okosabbak leszünk.

