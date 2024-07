A Williams hosszú távra akarná megszerezni a Ferrari-pilótát

Carlos Sainz Forma-1-es jövője továbbra sem tisztázott, hiszen a spanyol nem akar elhamarkodott döntést hozni annak tükrében, hogy mind a Red Bull esetében, mind a Mercedesnél lehet egy elérhető ülés a jövőben.

Az Audi a 2026-ra meg kívánja szerezni a spanyolt, ám nincsenek könnyű helyzetben a felek, hiszen míg a német gyártó hosszú távú megoldást szeretne, addig Sainz nem akarja bebetonozni magát egy ilyen „kockázatos” projektbe. A Williams az Audihoz hasonló terveket dédelget.

„Igen, ő (Sainz) egy világklasszis versenyző” – osztotta meg rendkívül pozitív véleményét a Ferrari pilótájáról Vowles.” Szóval a döntés nem olyan egyértelmű. Nem ma kell döntenünk” – tette hozzá a csapatfőnök, arra utalva, hogy nem akarnak elhamarkodott döntést hozni.

Vowles már javában készül a Forma-1 új korszakára. Alexander Albon a közelmúltban több szezonra meghosszabbította szerződését a 2026-ban életbe lépő új szabályokra való tekintettel. Az biztos, hogy a grove-i alakulat Sainz leigazolásával nagyon erős pilótapárossal rendelkezne.

„Ami ennél is fontosabb, hogy bármilyen döntésre is jutunk, vagy bármilyen versenyzőre is esik a választás, az arról szól, hogy hosszú távú kapcsolatot alakítsunk ki egymással. Mindketten látják az utat, amin járunk, és azt szeretnék, hogy ez az életük része legyen.”

„Egészen biztos vagyok benne, hogy mindez tisztázódik, mielőtt szeptemberben megérkezünk” – tette hozzá Vowles. „Azt hiszem, most körülbelül az Y vagy Z tervnél tartunk, hogy tisztázzuk. De hamarosan minden kiderül.”

