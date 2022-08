A Williams „harciasabbá” tenné Albont a pályán kívül is

Albon idén térhetett vissza az F1-es rajtrácsra, miután tavaly csak a Red Bull tartalékja volt. A fiatal versenyző pedig hozza is a tőle elvárt szintet, hiszen ő szállította eddig a Williams összes pontját, köszönhetően egy kilencedik és egy tizedik helynek.

Ezek az eredmények pedig úgy jöttek, hogy a Williams továbbra is a mezőny leggyengébb autójának mondható, Albon viszont már többször is megvillant vele, és rendszeresen legyőzni csapattársát, Nicholas Latifit is.

A brit-thai versenyző múlt héten Franciaországban arról beszélt, hogy ismét magabiztosnak érzi magát, hamar megszokta az autót, és a csapatba is gyorsan beilleszkedett. Capito ennek megfelelően elégedett is Albonnal, akit egy nagyon kedves és jó modorú embernek tart.

Az istálló viszont szeretné elérni, hogy a pályán látott szellemiségéből többet mutasson a hétköznapokban is. „Amikor lecsukja a sisakrostélyt, egy igazi harcossá válik. Mi viszont próbáljuk arra ösztönözni, hogy az autón kívül is kicsit harciasabb legyen, a mérnökökkel beszéljen kicsit határozottabban.”

„Ahogy a versenyző és a mérnökök közötti kapcsolat szorosabbá válik, akkor ez is javulni fog. Elégedettek vagyunk vele. A kihagyott év megtanította neki, miként működik a pilóta és a csapat közötti dinamika. Kívülről látta a munkafolyamatokat, és ez sokat segít neki.”

A Williams ugyan még nem jelentette be jövő évi versenyzőpárosát, de Albon biztosan maradni fog náluk, miközben Latifi helye már erősen kérdéses, és vélhetően távoznia kell majd Grove-ból.

Mivel tudja, hogy a Red Bullnál és az AlphaTaurinál sem lesz üresedés, így Albon most arra koncentrál, hogy minél jobban beépüljön a Williamsbe, és hosszabb távon a közös sikerekért küzdjenek.

