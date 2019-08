A Williams fejlődésének hála Russell tehetsége is kibontakozhat

A Williams már Hockenheimben bevetette az újításait, ám a Német Nagydíjon ennek még nem volt meg a haszna, mert a britek az esős időjárási körülmények között egy beállításbeli problémának köszönhetően nem tudták megfelelő unkára bírni a gumiabroncsokat. A magyar futamon azonban már a beállításokkal sem volt gond, és ez eredményezte, hogy George Russell elmozdulhatott a holtpontról.

A brit az egyetlen, akinek jelenleg nincs pontja a mezőnyben, Robert Kubica éppen Hockenheimben kapott egyet, miután az Alfákat megbüntették, ám a lengyel még nem veheti biztosra azt a pontot. Russell a Hungaroringen ugyanakkor a Williamsszel több másik csapattal is versenyben tudott lenni, az időmérőn 53 ezreddel maradt le a Q2-ről, de így is megelőzte a két Racing Pointot és Robert Kubicát.

A Williams kisebb aerodinamikai változtatásokkal és beállításbeli megoldással jelentősen feljavult, és ennek köszönhetően kilenc százalékkal nőtt a leszorítóerő ugyanakkora légellenállás mellett. Ez pedig még az ígért nyolc tizedmásodperc fejlődésnél is komolyabb előrelépést jelentett.

"Ez még csak az első lépés volt. Még kell, hogy jöjjön több is. És most kihasználtuk mások hibázását is, a futam túlszárnyalta a realitást. Minden másik pályán, kivéve Monte Carlót, Melbourne-t és Budapestet, a riválisok megelőztek volna" - mondta Russell, akit felvillanyoztak a körülmények. "Először harcolhattam másokkal is, nagyon furcsa élmény volt. A látás az egyik leggyengébb az általam eddig kipróbált versenyautók közül. Hatalmas a vak folt, ha belül van egy autó, akkor csak tippelhet rá az ember, hogy hol lehetnek a vetélytársak. A kanapéról nézve a Forma-1 sokkal könnyebbnek tűnik, mint valójában. Még a Forma-2-höz vagy a Forma-3-hoz sem hasonlítható" - mondta Russell.

"Az időmérőkön már jobban értjük az autót, és a gumikat. Több leszorítóerőt érzek, és még több mechanikus tapadást, míg a versenyeken elsősorban az előbbit éreztem. Még midig vannak problémáink a gumikezeléssel, mert az abroncsok nagyon gyorsan túlmelegednek" - jelentette ki a brit.

13 esztendővel ezelőtt Jenson Button F1-es futamot nyerhetett, amire már nagyon régóta várt. A brit épp a Hungaroringen megrendezésre került Magyar Nagydíjon ünnepelhetett.