A Williams fejlesztésekkel oldaná meg a szélre érzékeny autója gondjait

A Williams is igyekezett alkalmazkodni az idei szabályváltozásokhoz, de közben sikerült nekik egy olyan autót építeniük, amely sajnos nagyon is érzékeny a szélre. A csapat vezető teljesítménymérnöke, Dave Robson most megerősítette, hogy a közelgő fejlesztéseikkel ezt a problémát szeretnék orvosolni.

„Egy kicsivel rosszabbá tettük, nem szándékosan, de ez is része annak a játéknak, hogy próbálod növelni a leszorítóerőt vagy csökkenteni a légellenállást” – idézte Robson szavait a GPFans.com.

„Miután megvan az autó alapja, utána megpróbálsz javítani a hirtelen irányváltoztatásokat érintő érzékenységen, és idővel egyre jobbá tenni azt. Ez egy módja az autó fejlesztésének, és mi most itt tartunk. Most abban a fázisban vagyunk, hogy a leszorítóerő és a légellenállás is jobb, mint tavaly volt.”

„Most viszont ennek fizetjük meg kicsit az árát a szélre való nagyobb érzékenységgel, és szerintem a jelenlegi cél az, hogy megtartsuk a jó dolgokat, miközben javítunk ezen a problémán. Van néhány tervezett fejlesztésünk, az aerodinamikusok keményen dolgoznak rajta.”

„Most persze kevesebb új elem érkezik majd az autókra, mivel oda kell figyelni a következő évre is, de ennek ellenére mindenképpen szeretnénk javítani a szélérzékenységen, ezért lesz pár tesztalkatrész néhány futamon belül, amelyek segíthetnek minket a jó irányba terelni.”

George Russell is megerősítette azt a szezon előtti tesztet követően, hogy a csapat rájött arra, hogy a 2021-es kocsijuk komolyan érzékeny a szélviszonyokra. Amikor azonban ez nem játszott akkora szerepet, az FW43B sokkal jobbnak tűnt elődjénél.

Robson elmondta, hogy ezt a kompromisszumot nem tervezték be. „Nyilván nem úgy ültünk le, hogy azt akartuk, hogy csak a szél nélküli versenyeken legyünk jók. Nem ezt akartuk elérni. Azt hiszem, hogy elfogadtuk ezt az érzékenységet a szélre, hogy közben növeljük a teljes leszorítóerőt, valamint csökkentsük a légellenállást.”

„Kicsit más lett a végkifejlet, mint amire számítottunk, most viszont az a lényeg, hogy megértsük a miérteket, és igyekezzünk a lehető legjobban helyrehozni a dolgokat” – zárta a grove-i gárda vezető teljesítménymérnöke.

