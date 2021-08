A Williams elismerte, lépéshátrányban lesznek 2022-ben a gumitesztek kihagyása miatt

A Williams még most is szenvedi, hogy a 2018-as szezontól kezdve teljesen rossz fejlesztési irányba indultak el, azonban a 2021-es Magyar Nagydíj kaotikus rajtjának, valamint Nicholas Latifi és George Russell hibátlan vezetésének köszönhetően egy verseny alatt több pontot szereztek, mint az elmúlt 3 szezonban összesen.

A grove-i alakulat tavaly ment át történetének legnagyobb átalakulásán, hiszen a 2019-es 16 millió dolláros veszteségük után csak drasztikus lépésekkel tudták megmenteni a csapatot, ez pedig azzal járt, hogy a Williams-család kivonult a sportból, az új tulajdonos pedig az amerikai Dorilton Capital befektetői csoport lett.

Bár a 2021-es szezonra sikerült konszolidálniuk a csapatot, a 2022-es szabályváltozásokkal kapcsolatban így is kénytelenek voltak kötni egy komoly kompromisszumot: egyedül ők nem vesznek részt a Pirelli 2022-es, teljesen új, 18 colos kerekre készült, alacsony profilú gumijainak tesztelésében, ugyanis nem vállalták be, hogy építenek egy „összvérautót”, amely az idei szabályok értelmében akár a jelenlegi autójuk is lehetett volna, egyedi felfüggesztésrendszerrel.

Miután átvette a csapat technikai részlegének irányítását, a csapat technikai igazgatója, FX Demaison úgy fogalmazott a RaceFansnek, hogy el akarja kerülni, hogy a szabályváltozások után egyből hátrányba kerüljenek a többiekhez képest, és hiába kell együtt élniük a múltban hozott döntésekkel, megpróbálják legyártani a teszthez szükséges elemeket, hogy legalább a szezon utáni Abu-Dhabiban tartott teszten ott lehessenek.

Demaison kívánsága azonban nem fog teljesülni, erősítette meg a csapat vasárnapi sajtótájékoztatóján Dave Robson, a Willams teljesítménymérnöke, ugyanis a szezonvégi teszten sem fog részt venni a Williams.

„Ideális esetben elkészíted az összvérautót, teljesíted a tesztet, hogy saját magad tanulhass erről” – mondta a rutinos mérnök, aki még 2000-ben a McLarennél kezdte a pályafutását, majd Jenson Button és Felipe Massa versenymérnöke is volt.

„Ehhez azonban jóval előre el kell készítened a szükséges alkatrészeket, különösen a kerekeket, nekünk pedig erre sem időnk, sem erőforrásaink nem álltak rendelkezésre.”

„Ezt a döntést már nagyon régen meghoztuk, és sajnos megfordíthatatlan. Így is sok adatot kapunk a Pirellitől, és laboratóriumi körülmények között tudjuk tesztelni a gumikat. Szóval kisebb hátrányban leszünk, de ezt szerintem hamar le tudjuk majd dolgozni.”

A Magyar Nagydíj után a Hungaroringen tartott teszten legalább autóba ülhetett a Mercedes juniorpilótája, George Russell, akinek hiába nincs még szerződése egyik csapattal sem a 2022-es szezonra, részt vesz a Williams autójának fejlesztésében, ahogyan Robson fogalmazott, „elengedhetetlen”, hogy tudják, mire van szüksége a pilótáknak az új autótól.