A Williams egykori ikonikus szponzora az Aston Martin oldalán tér vissza

A Saudiának egyfajta ikonikus helye van a sport történelmében, köszönhetően a Williamshez fűződő szoros viszonyuknak abból az időből, amikor az alakulat az F1-es élmezőny részévé kezdett válni.

Frank Williams volt az első csapatvezető, aki a Közel-Keleten keresett magának pénzügyi támogatókat, a légitársaság logója pedig már 1977-ben feltűnt annak a privát Marchnak a hátsó szárnyán, melyet Patrick Neve vezetett.

1978-ban aztán a név már sokkal láthatóbb helyre került a Williams saját FW06-osán, 1979-ben pedig Clay Regazzoni révén jött az első győzelem, egy évre rá pedig Alan Jonesszal az első világbajnoki cím is a fehér-zöld autóban. A grove-i alakulatot végül egészen 1984-ig támogatta a Saudia.

Most azonban nem véletlenül az Aston Martin oldalán térnek vissza a királykategóriába, hiszen az Aramco révén az istállónak már van egy szaúdi főszponzora. „Nagy örömmel köszöntjük a Saudiát a fedélzeten” – mondta Jeff Slack, a csapat kereskedelmi és marketing igazgatója.

„Emellett az is nagyszerű, hogy ezt az új megállapodást éppen az ország hétvégén, Dzsiddában rendezendő Forma–1-es viadala előtt jelenthetjük be. Természetesen a légi utazás és az F1 kéz a kézben jár egymással, mi pedig most együtt fogjuk felfedezni ennek lehetőségeit, miközben igyekszünk a lehető leghatékonyabban körbeutazni a bolygót.”

A közel-keleti légitársaságok egyébként az utóbbi években egyre többször tűnnek fel a sportágban, hiszen az Emirates, az Etihad és a Gulf több futamot is szponzorál, miközben a Qatar Airways nemrég a Forma–1-gyel kötött megállapodást.

Az Aston Martin eközben a pályán is remekül kezdte az új idényt, köszönhetően Fernando Alonso dobogójának. A spanyol ezek után azt is elmondta, hogy az autójuk még közel sincs kész, így további előrelépés várható.