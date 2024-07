A Williams egyértelműen kizárta egy pilóta szerződtetését

A Magyar Nagydíj előtt mi is beszámoltunk arról, hogy Esteban Ocon majdnem a Williamsnél kötött ki a 2024-es szezon második felére, a megállapodás azonban az utolsó pillanatban végül nem jött össze az Alpine csapatvezetőjének vétója miatt.

A helyzetről Magyarországon James Vowlest, a Williams csapatvezetőjét is kérdezték, aki az Autosportnak elmondta, hogy valóban fontolóra vette a francia leigazolásának lehetőségét, de kizárólag a következő idényre. Ez az esély most már azonban elszállni látszik, ami azt jelenti, hogy Valtteri Bottas is képbe került az istállónál, és akkor lehet valódi esélyes, ha Carlos Sainz végül nem őket választja.

Vowles egyébként már dolgozott Oconnal, amikor ő a Mercedes juniorprogramjának volt a tagja, és szerinte fényes jövő vár még az egyszeres győztesre, csak nem a Williamsnél. „Esteban eljött hozzánk, nem egy valódi üléspróbára, de ki akartam őt értékelni 2025-re és 2026-ra. Muszáj ezt tennünk, mert tudnom kell, hogy ténylegesen befér-e az autónkba vagy sem.”

„Ő is, hasonlóan Alexhez [Albon], magas fickó, és bizonyos területeken elég nehéz dolgunk van vele. Emellett tisztázni szeretném, hogy minden, amit most csinálunk, csak ’25-ről és az azt követő időszakról szól, semmi másról. Egyértelműen megfontoltuk az alkalmazását” -mondta tehát Ocon kapcsán a csapatfőnök.

„Régóta ismerem már, hiszen a Mercedesnél mi menedzseltük és figyeltünk oda rá. Elképesztően gyors. Nem tudod legyőzni Fernandót [Alonso] az időmérőn, hacsak nem vagy rendkívül gyors. Ha a megfelelő környezet veszi körül, akkor nagyon erős tud lenni. Szóval ezért is vettük őt fontolóra.”

„A jelenlegi állás szerint az útjaink viszont nem fogják keresztezni egymást, amiért nagy kár, mert vannak bizonyos dolgok, melyeket működőképesnek látok. Más területeken viszont nem látom, hogy összejönne a jelenlegi idősávot tekintve. Az viszont biztos, hogy sikeres Forma–1-es jövő áll előtte.”

Ocon minden bizonnyal a Haasnál fog kikötni a következő szezonra, főleg azok után, hogy a csapat csütörtökön bejelentette Kevin Magnussen év végi távozását.