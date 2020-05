A Williams egy új festést is bemutat majd a szezon kezdete előtt

A Williams és a ROKiT a 2020-as szezon előtt kötöttek főszponzori megállapodást egészen 2023-ig, azonban a szerződés azonnali felbontását jelentették be, miután a Williams hivatalosan is befektetőket, és története során először vásárlókat is keres a csapat számára.

Claire Williams, a csapat helyettes vezetője a kiválasztott sajtónak adott nyilatkozatában nem volt hajlandó okokat elárulni a szakítással kapcsolatban.

„Nem árulhatok el részleteket a szerződésről, és annak megszüntetéséről. Annyit elmondhatok, hogy mi maradéktalanul megfeleltünk a ROKiT összes feltételének.”

A ROKiT érkezése miatt változott meg jelentősen a Williams autójának festése a 2020-as szezonra, a Martini távozása után meghonosított világos kék mellé erős piros részletek kerültek, azonban Williams elárulta, hogy új festésre számíthatunk a júliusi szezonkezdet előtt.

„Természetesen a festésünk is olyasvalami, amivel foglalkoznunk kell, még mielőtt újra versenyzünk, remélhetőleg már júliusban. Mielőtt a pályára gurulunk, bemutatjuk majd az új autónkat.”

A Williams annak ellenére, hogy rövidtávon biztosan hátrányosan érinti a ROKiT hiánya a csapatot, biztosak abban, hogy hamarosan egy új főszponzort találhatnak. Claire elmondta, hogy az 1920 Worldwide szórakoztatóipari ügynökséggel kötött új megállapodásuk is kulcsfontosságú lesz a jövőjük szempontjából.

„Mi úgy érezzük, hogy nagyon jól bánunk a partnereinkkel” – mondta Claire Williams. „Rengeteg bizonyíték van erre az elmúlt években, és a Williams sok jelenlegi is hosszú távra kötelezte el magát a csapat mellett.”

Claire Williams, Deputy Team Principal, Williams Racing at press conference Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„Az elmúlt három hónapban teljesen átdolgoztuk a reklámpiaci helyzetünket. Az új ügynökséggel együtt működve újragondoltuk azt, ahogyan a Williamset a piacra visszük, és ebben maximálisan bízunk.”

„A Williams mindig is jó munkát végzett abban, ahogyan új partnereket hoztunk a sportba, és a Forma-1-es csapatunkhoz, és hiszek abban, hogy ez a jövőben is így lesz. Ez egy remek márka. Egy nagyszerű csapat, és egy nagyon izgalmas úton járunk.”

