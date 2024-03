A Williams csapatfőnöke kiállt Sargeant hétvégéjének feláldozása mellett

Miután Albon autója annyira összetört, hogy nem tudták megjavítani az Albert Parkban az első gyakorláson szenvedett balesete miatt, és mivel a Williamsnek nincs kéznél tartalékja, az egyik autót vissza kellett léptetniük a hétvégétől. Ahelyett azonban, hogy Albont állítanák félre, azt a vitatott lépést hozták, hogy Sargeantnek kell a forduló hátralévő részét a garázsból néznie.

Vowles elismerte, hogy ez volt a csapatnál egyik „legnehezebb döntése”, elmagyarázta, a konstruktőri bajnokság hátsó felében lévő szoros csata igazolja azt. Mivel idén igen nehéznek tűnik az utolsó öt csapatnak a pontszerzés, Vowles szerint nem engedhetik meg maguknak, hogy a több pontot szerző versenyzőjük kihagyja a hétvégét, főleg egy olyan pályán, ahol jó esélyeik vannak.

A csapatfőnök egy, a közösségi médiába posztolt videóban beszélt erről: „A középmezőny annyira hihetetlenül szoros, hogy egy vagy két pont jelentheti a szezon végén a különbséget a hatodik és a tizedik hely között.”

„Akármennyire is fáj látni, hogy egy pilóta önhibáján kívül nem állhat rajthoz vasárnap, a csapatot kell az első helyre helyeznem. Logan szenzációs volt. Itt marad és támogatni fogja a csapatot így is. Egyértelműen fájt neki a döntés, de ő is pontosan tudja, hogy a csapat az első.”

A ritka helyzet, amiben a Williams találta magát, annak eredménye, hogy a 2024-es autójuk gyártásában csúszás következett be. Vowles elmagyarázta, hogy mivel már eleve éppen, hogy sikerült két autót legyártaniuk a szezon kezdetére, ennek következménye az volt, hogy a tartalék a vártnál később készült el.

„A télen végzett munkánknak eredménye az lett, hogy a szervezetet abszolút a határig toltuk. Mindenből és mindenkiből kifacsartuk, amit lehetett. Emiatt és ennek eredményeként, mivel a gyártási folyamatok egy része nagyon elcsúszott, a tartalékváz összeszerelésének dátuma is eltolódott.”

„Egy csapat sem úgy számol, hogy nem visznek tartalékvázat a versenyre. Ez hatalmas rizikó. A lehető legjobb esetben csak rossz érzés, a legrosszabb esetben az egyik autó kiesik. Ez történt ma velünk. Azon kell most dolgoznunk, hogy soha, soha ne kerüljünk ilyen helyzetbe a jövőben. Versenyezni vagyunk itt és egyáltalán nem azért, hogy csak az egyik autónk legyen a pályán szombaton és vasárnap.”

Kiderült az is, hogy Albon vázának károsodására a váltó is kettészakadt és az erőforrás is nagyot kapott. Vowles elmondta, a sérült vázat visszaszállítják grove-i főhadiszállásukra, ahol megjavítják és Japánban már rendelkezésre állhat.

