A Williams a Volkswagentől igazolt új sportigazgatót

A kapcsolat a két szakember között elég egyértelmű, hiszen Smeets korábban a VW WRC-s alakulatának volt a menedzsere, és közvetlenül a Williams mostani csapatvezetője, Jost Capito alatt dolgozott.

Miután mindent megnyertek a rali-világbajnokságban, Smeets lett a márka motorsportos igazgatója azt követően, hogy Capito 2016-ban a McLarenhez távozott. Ezt a pozíciót töltötte be az utóbbi években, most viszont korábbi kollégáját követi a Williamshez.

Capito még a szezon első felében vette át a teljes irányítást az F1-es istálló felett, amikor elküldték Simon Roberts csapatvezetőt, és akkor a német elmondta, hogy érzése szerint szükség van egyfajta átszervezésre, ebbe pedig beletartozik egy sportigazgató kinevezése is.

Smeets pedig már a múlt hónaptól kezdve a csapatot erősíti, és ott volt a Katari Nagydíjon is, de formálisan csak most jelentették be az érkezését. Ezzel pedig ő legújabb személy, aki a Volkswagentől érkezve csatlakozik a Williams felső vezetéséhez Capito, valamint az idén márciusban leigazolt technikai igazgató, FX Demaison után.

Az alakulat weboldalán található leírás szerint Smeets fogja képviselni az istállót mindenféle sporttal kapcsolatos ügyben az FIA, a többi csapat és a motorsportos szervezetek körében, emellett pedig a versenycsapatért is felelős lesz, valamint a versenyzői akadémiát is vezetni fogja, amelynek jelenleg Jack Aitken, Roy Nissany és Jamie Chadwick is a tagja.

