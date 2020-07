A Williams a Q2-t is megcélozná a hétvégén

George Russellnek tavaly, a roppant izgalmasra sikerült Német Nagydíjon lett volna lehetősége arra, hogy még első szezonjában megszerezze első F1-pontjait, de végül a két Alfa Romeo büntetése után is csak a 11. lett, csapattársától, Robert Kubicától két másodperccel lemaradva.

Múlt héten Ausztriában hasonlóan kaotikus versenynek lehettünk tanúi, mindössze 11 versenyző ért célba, Russellnek így akár a pontszerzésre is lett volna esélye – amennyiben nincs ő is a kiesők között. Úgy tűnik, amikor a legjobb tíz közé kerülhetne, mindig lemarad valamiért.

„Eddig tényleg úgy tűnik, hogy ilyen a szerencsém, de remélem, meg fog fordulni! Nyilván szép lett volna pontot szerezni, meg is lehetett volna talán, Vettelnek volt baja az autóval, Raikkönent is alig tudta megelőzni és amikor Kimi elment mellettem, jó pár körig velem is meggyűlt a baja, és végül 10. lett.”

Még több F1 hír: Räikkönen szerint a Ferrari ugyanabban a bánásmódban részesítheti Vettelt és Leclerc-t

„Úgy érzem, itt pontokat tudtam volna aratni. Nagyobb céljaim vannak, nagyobb céljai vannak az egész csapatnak azért, mint hogy egy ilyen őrült versenyen megörököljünk egy pontocskát. Bármennyire is szép lett volna, mi magunk akarjuk ezt kiérdemelni.”

Úgy néz ki, lehet is valami abban, amit az ifjú versenyző mond, legalábbis most már messze nem volt olyan nagy a hátrányuk az időmérőn sem, mint tavaly megszokhattuk, sőt, Russell akár a Q2-be is beférhetett volna – a mostani ismétlésen ez lesz a cél:

„Ahogy már említettem, általában a versenyeken vagyunk erősebbek és az időmérőkön küszködünk többet. Furcsamód ez most pont fordítva volt, elég érdekes, nagyon jó munkát végeztünk a kvalifikáción. A kör jó volt, egy kis szélárnyékot hiányoltam, az első körömhöz képest, amikor Albon mögött jöttem, ez kb. két tizedet jelentett. A Q2-t határozottan lehetségesnek érzem, szóval mind most, mind Magyarországon ezt célozzuk meg.”

Egyébként a Williams két fiatal versenyzője roppant lelkes volt Alonso visszatérése miatt.

George Russell első lépései a nemrég bemutatott F1-es Williamsszel, ami sokkal hamarabb elkészült, mint az elődje. A legendás brit csapat mindent megtesz azért, hogy elmozduljon a rajtrács végéről.

Ajánlott videó: