A Williams a pont nélküli szezon jó oldalát próbálja nézni

A Williamsnek sajnos most is be kell érnie a konstruktőri bajnokság utolsó helyével, már zsinórban harmadszor. 2018-ban még hét pontot, tavaly viszont már csak egyet sikerült gyűjteniük, idén azonban ők az egyetlen istálló, amelyik egyetlen futamot sem zárt a pontszerzők között.

Ez volt a csapat 40 éves történetében az első szezon, amikor nem tudtak feliratkozni a ponttáblára. Robson azonban abban reménykedik, hogy ez lesz az utolsó is egyben. Az autó teljesítményéért felelős szakember azért igyekezett a pozitív dolgokat is kiragadni az egyébként csalódást keltő évből.

„Már az is óriási dolog, hogy eljutottunk a 17 futamos idény végére. Néha elég nehéz volt, de összességében mégis sikernek mondható, hiszen a körülmények miatt versenyezhettünk néhány új és elképesztő pályán.”

„A csapat hihetetlenül keményen dolgozott, és rengeteg időt kellett távol tölteni a családunktól, ami sosem könnyű. Volt pár jó futamunk út közben, és sikerült is előrelépnünk az autóval, ami kifizetődhet majd, amikor elkezdjük a tesztelést jövőre Barcelonában.”

A bajnokság utolsó viadalát George Russell a 15., Nicholas Latifi pedig a 17. helyen zárta. „Egész jó futamunk volt, és sikerült megtalálni a trükkös egyensúlyt a gumik életben tartása és a fékhőmérsékletek között” – ecsetelte Robson.

„Mindketten jó munkát végeztek, és keményen versenyeztek a Haas és az Alfa Romeo ellen.” A Williamsnek is már csak egyetlen feladata maradt, még mielőtt lezárhatnák ezt az évet: Jack Aitken és Roy Nissany ülhet náluk autóba a szezont követő teszten.

Ezek után jöhet a jól megérdemelt pihenés. „A csapat nagyobbik része még marad, hogy mehessünk az autóval kedden. Jack és Roy ismét lehetőséget kap a fiatal pilóták tesztjén. Miután ezzel végeztünk, hazamehetünk a jól megérdemelt pihenésre.”

„Mindenkinek köszönjük, itt is és Grove-ban is, hogy teljes elköteleződéssel végezték a munkájukat egész évben, és hogy eljöhettünk minden egyes versenyre két megbízható autóval. Mindenkinek biztonságos és kellemes karácsonyt kívánunk, és már várjuk, hogy az új évben ismét csatázhassunk a többiekkel” – hangzott Robson karácsonyi jókívánsága.

A Haas búcsúvideója Grosjeannak és Magnussenek

Ajánlott videó: