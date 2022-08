A W Series bajnoka úgy látja, a nők nem állnának készen fizikailag az F1-re

Chadwick kétszer nyerte meg a W Series-t és idén is jó formában versenyez, azonban ő is elismeri egyelőre nagyon távolinak tűnik, hogy a Forma-1-ben is bemutatkozzon.

„Azt a célt tűztem ki magam elé, hogy egy nap a Forma-1-be versenyezzek, de tudom, hogy mi a realitás. Ahhoz, hogy bekerülj, végig kell járnod a ranglétrát, a Forma-2-t és a Forma-3-at, ami rendkívül megterhelő fizikailag. Az F1 rendkívül fizikális, nem tudjuk pontosan, mire lennének képesek a nők ebben a sportban“ - mondta Chadwick.

„Ha 15-16 évesen szervokormány nélkül, nehéz autókkal indulsz versenyeken, a legtöbb nőnek nehéz dolga van, még akkor is, ha a gokartozásban sikeresek voltak“ - tette hozzá a brit hölgy.

„Szeretjük azt hinni, hogy a nőknek is sikerül eljutni a Forma-1-ig és én magam is szívesen lennék kísérleti nyúl, mindent megteszek azért, hogy feltárjam a lehetőségeimet“ - fogalmazott Chadwick.

„Az elmúlt időszakban viszont nem volt olyan nő, akinek sikerült volna, próbálom megérteni, hogy az a fizikai oldallal függ-e össze. Ha fizikailag túl nehéz, de a sportág számára fontos lenne, hogy a nők versenyezzenek, akkor meg kell néznünk, mi a megoldás“ - tette hozzá a versenyző.

Chadwick a Williams F1-es csapatának fejlesztői programjának tagja, de szerinte csak az autókon végrehajtott tényleges változások érhetik el, hogy a nők versenyezhessenek a sorozatban a fizikailag erősebb férfiak ellen.

„Meg kéne például vizsgálni, hogyan lehet vékonyabbá tenni a kormánykereket, a nők keze is kisebb. Vagy az újabb autókban a pilótafülke nagyon keskeny, a nagyobb csípőjű lányok nem férnek kényelmesen bele. Eddig sok ilyen aspektust figyelmen kívül hagytak“ - zárta Chadwick.

