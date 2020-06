A volt F1-versenyző szerint a Racing Point "a második hellyel is beéri"

A hétvégén, majd négyhónapos csúszással megkezdődik a Forma-1 2020-as, az eredetinél sűrűbb naptárral rendelkező szezonja Ausztriában, a Red Bull Ringen. A karantén alatt azonban történtek módosítások, amelyek komolyan befolyásolhatják a szezon menetét.

Arról a szabálymódosításról van szó, amely a költségcsökkentés érdekében meghatározza, hogy melyek azok az alkatrészek (a váltó vagy a felfüggesztés például), melyeken a szezon kezdetétől nem lehet dolgozni. A McLarennél is megfordult Pedro de la Rosa a Marcának mondta el, mekkora nyomás lesz mindenkin, hogy elsőre eltalálják a megfelelő beállításokat:

„Úgy látom, hogy lesznek autók, amik rengeteget fejlődtek a tesztekhez képest, mások kevesebbet. A bajnokság második felében nem lesznek nagy előrelépések, mert most dolgozik mindenki teljes gőzzel a szélcsatornában, hogy a befagyasztandó komponensek megfelelően működjenek, ráadásul mindezt roppant kevés tesztelési lehetőséggel.”

„Mindenesetre érdekes lesz a dolog szerintem, a Red Bullra érdemes lesz odafigyelni, de fű alatt a Ferrari is fejlődhetett a szünet alatt. Ausztria nem a legnehezebb verseny fizikailag, de a kihagyás alatt a versenyzők veszíthettek a nyakizmukból, és nagyon meleget is mondanak a hétvégére.”

A Marca rákérdezett arra is, hogy mennyire lehet hatással a Racing Pointra a kihagyás. Hatalmas visszhangot keltett ugyanis, hogy a csapat a barcelonai teszteken nagyon jól szerepelt, mindezt azonban úgy, hogy bevallottan a Mercedes receptjével dolgoztak. de la Rosa szerint nekik most visszaüthet ez a taktika:

Lance Stroll, Racing Point RP20

„Azok járhatnak most rosszabbul, akik Barcelonában jobban teljesítettek, a Racing Point pedig igen jó volt ott, remek megbízhatósággal, de ez a szünet… amikor ennyire jó autód van, egyből versenyezni akarsz. Ez a hátránya annak, amikor valaki más designjára építesz, még ha szabályos is.”

„Megnézték a szabályokat és azt mondták, „Jó, nézzük meg, mit tudunk tenni anélkül, hogy mi magunk fektetnénk bele munkát", és jött a rózsaszín Mercedes. Más csapatok is megtehették volna ezt, tudom, hogy másoknak is fel lett ez ajánlva, de elutasították, mert ez azt jelentette volna, hogy legjobb esetben is csak másodikak lehetnének. Nyerni sosem fognak, de úgy látom, vannak, akik a második hellyel is beérik.”

