A koronavírus jelentheti a motorsportok ma ismert formáinak a végét is?

„Meg kell ejtenünk a válságértekezleteinket a következő hónapokban” – nyilatkozta Gerhard Berger, a DTM vezetője az F1-Insider.com-nak. „Fel kell készülnünk a koronavírus utáni állapotokra.”

Az egyelőre továbbra sem tiszta, mikor térhetnek vissza a motorsport bajnokságok a rendes kerékvágásaikba. „Ez csak az én személyes véleményem, de szerintem semmilyen versenyt nem lehet majd megtartani augusztusig, vagy akár szeptemberig. A Forma-1-ben sem” – mondta Berger, akinek szintén az ausztriai otthonából kell dolgoznia.

A nagy gyártók folyamatosan lépnek ki a hagyományos bajnokságokból, ami a szponzorok és a rajongók érdeklődésének csökkenését is maga után húzza. Többé nem a minél nagyobb lóerőszámokon van a hangsúly, hanem azon, hogyan lehet alternatív meghajtásokat meghonosítani.

Azért vannak krízishelyzetben, mert nem eléggé haladnak a korral? „Nem” – válaszolt a kérdésre Berger. „De a motorsportoknak változniuk kell, és nem szabad ignorálnia a körülötte zajló változásokat. Bár, én még mindig a régi V12-es motorok híve vagyok, sajnos többé nem időszerűek. A jövő a hibrid és elektromos motoroké.”

Fotó készítője: Ferrari

A mai társadalom egyre zöldebben gondolkodik, és ebben a szellemben élünk. A DTM is hibrid erőforrásokra akar váltani, a 2022-es szezontól, amelyek teljesítményét 780 lóerő körülire célozták be. 2025 után azonban akár teljesen elektromos is lehetne a széria. Az erről szóló tanulmányok már elkészültek, és az a terv, hogy minél hamarabb lépjenek érvénybe.

De Berger hitvallása az adott motorformulán túlmutat. „A versenyautóknak igazi szörnyeknek kell lenniük, amelyeket csak a legjobb pilóták tudnak megszelídíteni. A szurkolók olyan hősöket akarnak látni, akik olyasmire képesek, amire ők maguk nem.”

Az, hogy elektromos, vagy hidrogén hajtásúak lennének-e ezek az autók, az Bergernek mindegy.

„A gyártók akkor felhúzhatnák azoknak az autóknak az arculatát, amelyet el is akarnak adni a való életben.” Ez nincs jelen a Formula E-ben, úgyhogy lehet, hogy a Mercedes a jövőben ismét a DTM-et látja majd megfelelő marketingfelületnek a Forma-1 mellett.

„Szerintem az az időszak, amikor számolatlan mennyiségű pénzt öltek a motorsportba, véget ért” – nyilatkozta a BMW Motorsport vezetője, Jens Marquardt. „De a motorsport továbbra is fontos marad, és a Formula E erre kiváló példa. Számunkra ez egy innovatív technológiai labor.”

A Toyota Forma-1-es csapatának korábbi vezetője azonban nem jósol szép jövőt az F1-nek. „Amikor azt hallom, hogy egy csapatnak 2000 munkatársa van 2 autóra, csak elképzelni tudom, hogy az mennyi pénzbe kerülhet. Ha meg is térül később, a működési költségek így is elképesztő magasságokban vannak. Többé nem lehet tiszta lelkiismerettel érvelni ekkora költekezések mellett.”

Jens Marquardt, BMW Motorsport Director Fotó készítője: James Gasperotti / Motorsport Images

Helmut Marko, a Red Bull főtanácsadója szerint a Forma-1 mindig is az élen járt a motortechnológiák terén, és ezt megerősítette az F1-Insider.com-nak.

„2014 óta használjuk a hibrid erőforrásokat, ez is bizonyítja, hogy a Forma-1 megelőzte a saját korát. Az én véleményem szerint a tisztán elektromos autók csak a városi közlekedésre alkalmasak. Ha nagyobb távot szeretne valaki megtenni, annak szüksége van a hibrid hajtásláncokra, amely összekapcsolja a benzines és az elektromos motorokat. 2022-től kezdve, a bioüzemanyagok használata végre adhat az F1-nek egy fenntartható elemet.”

