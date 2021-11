A világjárvány enyhülésével a Forma–1 bevételei növekedésnek indultak

A 2021-es harmadik negyedév eredményei azt mutatják, hogy az F1 12%-kal több bevételt ért el, mint a tavalyi év azonos időszakában. 597 millió dollárról 668 millió dollárra nőtt a bevétel, miközben a 104 millió dolláros veszteségből 80 millió dolláros nyereség lett, miután a 10 csapat megkapta a rá eső 338 millió dolláros részét.

A számok annak ellenére emelkedtek, hogy a sűrített naptár miatt 2020 júliusa és szeptembere között 10 versenyt rendeztek, 2021-ben pedig csak hetet.

Általában kevesebb verseny egy negyedévben kevesebb bevételt jelent, de az eredmények azt tükrözik, hogy a nézők hiányában sok 2020-as helyszín speciális megállapodást kötött az F1-gyel, ezáltal tavaly nem a szokásos díjakat fizették, hanem enyhítést kaptak.

Ezzel szemben az idei szezonban a legtöbb futamon a befogadóképességet kihasználva, vagy annak közelében engedték be a nézőket.

Az olyan bevételeket, mint például a közvetítési megállapodásokból származó bevételek, szintén negyedévenként osztják el, attól függően, hogy hány futamot tartanak, így ez 2021-ben valójában csökkent. Ami azt jelzi, hogy a versenyek promóciós díjaiból mennyi pluszbevétel származott a magasabb összbevétel érdekében.

Az F1 megjegyezte, hogy az elsődleges bevételei nőttek a harmadik negyedévben, elsősorban a futamok promóciós bevételekinek növekedésének köszönhetően az előző évhez képest, amikor a rajongók látogatottságának korlátozása egyszeri változásokhoz vezetett a megrendezett futamok szerződéses feltételeiben.

„A médiajogokból és szponzorációból származó bevételek csökkentek a harmadik negyedévben a szezonalapú bevételek alacsonyabb arányú elszámolásának hatása miatt, amit részben ellensúlyozott az F1 TV-előfizetésekből származó bevételek és az új szponzoroktól származó bevételek növekedése“ - áll a Forma–1 közleményében.

Az F1 vezérigazgatója, Stefano Domenicali továbbra is bizakodó a kilátásokkal kapcsolatban, hiszen a szezon korábbi nyilvánvaló kételyei után most megerősítették a 22 futamos 2021-es versenynaptárat.

„A Forma-1 minden hengere jár és eredményeket produkál a pályán, a rajongóink, partnereink és befektetőink számára. Már most tudjuk, hogy a 2021-es szezon egy olyan szezon, amely a jövőre nézve is meghatározó lesz, a rajtrácson felfelé és lefelé, valamint a konstruktőrök között is ádáz küzdelem várható. Láttuk az eredményeket a rajongókkal a pályán és a minden platformon való elkötelezettséggel“ - mondta Domenicali.

„Alig várjuk a következő futamokat Mexikóban és Brazíliában, mielőtt a szezont három közel-keleti futammal zárnánk, ami 2021-ben rekordszámú, 22 futamból álló versenynaptárat tesz teljessé, és már most arra összpontosítunk, hogy 2022-ben új rekordot állítsunk fel a 23 futamból álló versenynaptárral“ - összegezte a Forma–1 vezérigazgatója.

