A világbajnok szerint „nagyon lenyűgöző”, amit az Andretti csinál

Dennis az Andrettinél versenyez az elektromos szériában, a cég pedig ezen a héten jelentette be, hogy megnyitották vadonatúj központjukat Silverstone-ban, mindezt annak ellenére, hogy a Forma–1 az év elején elutasította a csatlakozási kérelmüket.

Az F1-nek kétségei voltak az Andretti képességei kapcsán, és nem voltak biztosak abban, hogy az amerikaiak kellő értéket hoznának a sportba 11. csapatként. Végleg azonban mégsem zárult be előttük az ajtó, hiszen 2028-ban ismét megpróbálhatnak beszállni, amennyiben például a General Motors saját erőforrást készítene nekik.

És hiába a visszautasítás, Michael Andrettiék lényegében ugyanúgy készülnek tovább az F1-re, mintha zöld utat kaptak volna a csatlakozásra, hiszen az is kiderült, hogy az F3-ba és az F2-be is szeretnének beszállni. Dennis alapvetően úgy érzi, az istálló kiérdemelte magának a jogot arra, hogy a versenyzés csúcskategóriájában is szerepeljen.

„Én egyértelműen úgy gondolom, hogy az Andretti minden lehetőséget megérdemel arra, hogy a Forma–1-ben legyen, mert eleget nyertek más kategóriákban. Világbajnokok a Formula E-ben, bajnokok az IndyCarban, rengeteg futamot nyertek, a költségvetésük pedig majdnem végtelen” – nyilatkozta Dennis a RacingNews365-nek.

„Elképesztő források állnak mögöttünk, egyre több embert alkalmazunk, és nem vagyunk messze attól, hogy annyi alkalmazottunk legyen, mint a Haasnak – és ez csak a negyede annak, amit el akarunk érni. Remélhetőleg, ha továbbra is ebbe az irányba megyünk, megmutatjuk az F1-nek, hogy mit tudunk hozzátenni, akkor nyilván újra megfontolják majd a jövőben, de én persze elég öreg leszek már addigra.”

„Nagyszerű részese lenni az Andrettinek ebben az izgalmas időszakban, hiszen új központ épül Amerikában és Silverstone-ban. Nagyon lenyűgöző és mindenképpen várom a jövőt. Egy versenyképes amerikai csapatról lenne szó komoly motorgyártóval a háta mögött. Szerintem semmi sem fogható ahhoz, hogy két amerikai márka összefog az autó és az erőforrás terén.”

„Izgalmas lenne, ha az Andretti beszállna az F1-be, és van is erre elég helyük. Csak 20 autó van a rajtrácson, és lenne hely egy 11. csapatnak is” – zárta gondolatát Dennis.

