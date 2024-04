A Verstappen-tábor gondolkodik a csapatváltáson, a Mercedes áll a legjobban az új motorokkal – német sajtó

A Red Bullnál sajtóinformációk szerint hatalmi harcok zajlanak, amelyből még Max Verstappen édesapja, Jos is kiveszi a részét, aki azt mondta, hogy addig nem lesz nyugalom az istállónál, amíg Horner marad a csapatfőnök.

Több egybehangzó lapinformáció szerint pedig ez a helyzet akár odáig is vezethet, hogy Max Verstappen távozik a Red Bulltól, a német F1-Insider.com pedig arról ír, hogy a csapatfőnök Toto Wolff már látja a fényt az alagút végén, és azon van, hogy a Mercedeshez hozza a holland pilótát.

A német lap is úgy tudja, hogy Verstappen szerződésében van egy Helmut Markóra vonatkozó kilépési záradék, vagyis ha a veterán osztrák elhagyja a Red Bullt, akkor Verstappen is távozhat, Wolff pedig le is nyilatkozta, hogy szívesen látná Markót is a csapatánál.

Az F1-Insider szerint a Mercedes alkalmazottainak több mint 90 százaléka szeretné, hogy náluk folytassa Verstappen, a német istálló esélyeit pedig javíthatja, hogy pillanatnyilag ők állhatnak a legjobban az új motorral, amelyet 2026-tól fognak használni.

A lap hozzáteszi, Verstappen tábora erősen fontolgatja a Mercedesre való váltást, és a háromszoros világbajnok hajlandó lehet feladni a 2025-ös szezont, hogy 2026-ban visszatérjen a győzelmi útra.

Emellett Verstappen önbizalma akkora, hogy úgy gondolja, Hamiltonnál és Russellnél is többet tehet hozzá ahhoz, hogy visszaterelje az élre az Ezüst Nyilat, akik egyéni címet 2020-ban, konstruktőri címet pedig 2021-ben nyertek utoljára, és éppen Verstappen és a Red Bull volt, amely pilóta és csapat megállította őket.

Az F1-Insider szerint Verstappen olyan szempontból is segítheti a csillagos márkát, hogy mentorként a 17 éves tehetség, Andrea Kimi Antonelli mellé állhat, aki ráadásul nyugodtan fejlődhet, és nem kell rögtön a mélyvízbe dobni az olasz versenyzőt.

Eközben Sainz lecsúszhat a Mercedes üléséről, míg Wolff impresszív listára került fel.