A versenyzők panaszai után újratárgyalhatják a büntetőpontok rendszerét

A dán pilóta idén gyűjtötte össze mind a 12 büntetőpontját, és mivel sokáig tíz volt neki, ezért tulajdonképpen csak idő kérdése volt, mikor kapja meg az utolsó kettőt, ami az egyfutamos eltiltáshoz vezet. Monzában ez be is következett, mivel Pierre Gaslyval ütközött, a bírák pedig két büntetőpontot és egy tíz másodperces időbüntetést szabtak ki rá.

A történtek után azonban maga Gasly kelt Magnussen védelmére, és több versenyző is kifejtette a véleményét a témában. Sokan nem érezték jogosnak azt, ami a Haas pilótájával történt, Gasly pedig most felfedte, hogy a téma a bakui versenyzői megbeszélésen is előkerült, az FIA pedig „nyitott” a jelenlegi szabályok átgondolására.

„Igen, kérdeztem őket a helyzetről. A sport szempontjából szerintem sosem jó látni, ha valakit ily módon büntetnek, az általános vélekedés pedig az volt, hogy kicsit túl kemény volt a büntetés. Szerencsére azonban nyitottak arra, hogy átgondolják a szabályokat és ez a legfontosabb.”

Az Autosport/Motorsport.com egyelőre viszont úgy tudja, hogy hivatalosan még nem indult el a Gasly által említett folyamat. Először ugyanis a FOM, az FIA és a csapatok sportigazgatóiból álló tanácsadói bizottságnak kell megvitatnia a témát, amire csak a szezont követően kerülhet majd sor, mert az FIA előírásai szerint idény közben nem szabad sportszabályokat módosítani a versengés „beszennyezésének” elkerülése érdekében.

Amennyiben viszont arra a megállapításra jutnak majd, hogy szükség van az újragondolásra, azt az FIA fogja megtenni, akik aztán prezentálják a javaslatokat az F1 részvényeseinek, mielőtt bármiféle szabálymódosításról szavaznának.

A módosítások azonban vélhetően nem lesznek túl jelentősek, mivel az FIA állítólag a versenyzői eligazítás során elmondta a pilótáknak, hogy 2024-ben versenyenként csupán 2,2 büntetőpontot osztottak ki átlagban. Emellett arra is felhívták a mezőny figyelmét, hogy Magnussen idén extrém sok esetben (17) volt benne, így ez is nagyban hozzájárult az eltiltásához.

Mindezek alapján tehát elmondható, hogy jövőre ugyan lehet némi változás a büntetőpontok rendszerét illetően, de komoly átalakításokra nem érdemes számítani.

Magnussen tehát most nem lehet ott Bakuban, de a többiek igen, és ebből a pozícióból várhatják az Azeri Nagydíj rajtját.