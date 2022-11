A versenyzők panaszai célt érhettek egy szabályváltoztatás kapcsán

Ezt a változtatást már egy ideje tervezi az F1, és egyfajta köztes lépcső lett volna 2024 előtt, amikor is teljes egészében elhagyták volna a gumimelegítőket a királykategóriában, elsősorban a fenntarthatóság jegyében.

Az Amerikai Nagydíjon, valamint Mexikóban is sor került a Pirelli 2023-as abroncsainak éles tesztjére a második szabadedzésen, és az első esetben a csapatok már csak az 50 fokos melegítőket használhatták, mindez pedig nem volt túl népszerű a pilóták körében.

Max Verstappen szerint a tényleges szabálymódosítás „sok balesethez” vezetne, miközben Lando Norris úgy érezte, „mindenki oda fogja vágni az autóját előbb vagy utóbb”.

Az austini panaszok után ezért a Pirelli Mexikóban kipróbálta, hogy a gumikat ismét 70 fokra hevítették, de csak két órán keresztül a megszokott három helyett. Az olaszok pedig rájöttek, hogy ez a megoldás valójában kevesebb energiát fogyaszt, és még a pilóták is jobbnak találták a helyzetet.

Mario Isola, a Pirelli főnöke az Autosport/Motorsport.com-nak elmondta, hogy 2024-re ettől függetlenül is be akarják tiltani a melegítőket, de jövőre még egyelőre jobbnak látják a Mexikóban kipróbált megoldást.

„A paplanok olyanok, mint az otthoni sütők. Bekapcsolod, és az első fázisban felmész a kívánt hőmérsékletre, majd azt stabilizálod. A szükséges hőmérséklet megtartásához azonban energia kell.” Isola a mexikói FP2 után a pilótáknak is prezentálta az információkat, akik pedig egyetértettek abban, hogy jobb lenne, ha a gumikat rövidebb ideig, de melegebbre hevíthetnék.

„Számomra ez egy észszerű megoldás. És így több energiát is spórolunk. Most minden adatot ki kell elemezni, mivel még csak most zajlottak le a tesztek, így nem volt rá sok időnk. Emellett még homologizálnunk is kell majd az öt 2023-as keveréket, majd azokat el kell vinnünk az év végi tesztre Abu Dhabiba, hogy a pilóták már a végleges terméket is kipróbálhassák.”

A szakember még végül elhintette, hogy a következő évben is lehetnek majd versenyhétvégék alatti gumitesztek, mivel azokon jól fel tudják mérni az egyes keverékek működését. „Ez mindenképpen egy opció a jövőre nézve. 24 versenyünk lesz, és a szezon második felében sok lesz a tengerentúli viadal.”

„Tudjuk, a csapatok és csapattagok mennyire leterheltek az utazások és egyebek miatt. Szóval, ha lenne ilyen opciónk, akkor nem kéne őket arra köteleznünk, hogy még további 2-3 napig maradjanak valahol tesztelni.”

A tervek tehát egyelőre ezek, jövőre vélhetően marad a 70 fokos hőmérséklet, de csak két órán át, 2024-ben pedig valóban kivezethetik a paplanokat teljes egészében, ahhoz azonban vagy a Pirellinek kell majd teljesen eltérő konstrukciójú gumikat gyártani, vagy az istállóknak kell majd igazodniuk hozzá autójuk tervezése során.

