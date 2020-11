A versenyzők már rápörögtek a bahreini "őrült" oválpályára

A bahreini pálya rövidített verzióján rendezik december 6-án a Szahír Nagydíjat, amely a hétvégi Bahreini Nagydíjat követi a megszokott vonalvezetésen. A külső pálya mellőzi a belső technikásabb részt és várhatóan a rövid dijoni aszfaltcsík óta, melyen 1974-ben rendezték meg a Francia Nagydíjat, első ízben várhatóak egy perc alatti köridők.

A versenyzők az utóbbi hetekben kipróbálhatták saját szimulátoraikban a pályát felkészülvén a szezon utolsó három futamára, George Russell így vélekedik róla: „Határozottan őrületes lesz, annyi biztos.”

„Szerintem a fő izgalmat az jelenti majd, hogy a köridők nagyon közel lesznek. Úgy tippelem, hogy az egész mezőny egy másodpercen belül lesz az időmérőn, így egy apró hiba is rengeteg helybe kerülhet. Mindenkinek mindent ki kell adnia emiatt magából, tökéletes kört futnia, mert nem lesz idő a javításra.

Még több F1 hír: Hamilton több tiszteletet ígér utódainak, mint amennyit ő kap elődeitől

„A szombat kicsit zűrös is lesz majd, mert mindenki vadássza majd a szélárnyékot. Nincs is hely itt húsz autóra valószínűleg, ez a futamot is megkavarhatja majd. Izgalmas lesz.” – mondta Russell, akivel honfitársa, Lando Norris is egyetértett:

„Nagyon sok szempontból teljesen egyedi, az eddigiektől eltérő pálya ez. Az egyetlen, amire emlékeztet az Angliában a Thruxton, ott sincs sok kanyar, de itt sokkal élesebbek lesznek. Ugyanakkor egy apró, ovális alakú pálya, ahol nagy versenyek lehetnek.”

Daniel Ricciardo is abban reménykedik, sok előzési lehetőség adódik majd a versenyzők előtt: „Pár kört mentem a szimulátoron. Egyedi a pálya, hogy úgy mondjam. Nem valami bonyolult. Az első pár kanyar full ugyanolyan, aztán van egy elnyújtott sikán, onnan meg egy újabb egyenes az utolsó kanyarba.”

„Remélem a sikánban lesz elég lendületünk, hogy közel legyünk és a szélárnyéknak hála előzhessünk, mondjuk az utolsó kanyarban. Egyetértek azzal, hogy más útvonalon megyünk, ha már ugyanazon a pályán vagyunk két hétvégén is, változtassunk. Kíváncsi vagyok, milyen lesz.”

A McLarenből Carlos Sainz szerint nehéz lesz eltalálni a megfelelő mennyiségű leszorítóerőt: „Szerintem nehéz lesz megtalálni a beállításoknál a kompromisszumot, mert ez nem egy tipikus Forma-1-es pálya, nem versenyzünk ilyeneken, ahol van két-három kanyar és a többi egyenes.”

„Ez egyfajta kísérlet lesz, szerintem más lesz, mint az eddigiek, a hátsó szárnyakról, a leszorítóerőről és ilyenekről sokat fogunk tárgyalni. Persze nekünk, pilótáknak is lesz beleszólásunk, de a mérnököké az igazi munka, hogy a lehető legtöbb szimulációval, felkészülten érkezzünk. Jó móka lesz és én állok elébe a kísérletnek.”

Ajánlott videó: