A versenyzők egyöntetűen kiálltak a jelenlegi büntetőpont-rendszer ellen

Szocsiban az FIA versenybírái szerint a címvédő a futam előtti gyakorlórajtjait az arra kijelölt zónán kívül végezte el, emiatt két ötmásodperces büntetést adtak neki, illetve automatikusan kapott két büntetőpontot szuperlicenszére.

Emiatt átmenetileg 10 pontja volt az utóbbi 12 hónapban, így még kettőt kellett volna összeszednie egy egyfutamos eltiltáshoz. A futam után azonban utóbbiakat a stewardok elengedték, azzal az indokkal, hogy a Mercedes jelezte Hamiltonnak, hogy a boxutca kijáratán túl is végezhet rajtgyakorlatot, így nem ő volt a kizárólagos hibás.

Az eset után vita kezdődött a pontrendszerről és arról, hogy látszólag apró kihágások miatt ugyanúgy automatán büntetőpont jár, mint a nyilvánvaló veszélyes vezetésért, mint a balesetek okozása, vagy a sárga zászló alatti gyorshajtás. A téma a nürburgringi egyeztetésen a versenybíróság és a pilóták között komoly téma volt.

Danyiil Kvjat volt a vitaindító: „Én terjesztettem fel a kérdést a büntetőpontokról, azzal kapcsolatban, hogy miért adják ki őket eleve, hogy aztán visszavonják. Szerintem ezt a dolgot felül kellene vizsgálni.”

„Amennyiben valaki egy veszélyes ütközést okoz, vagy egy veszélyes manővert mutat be, akkor oké, megértem, de a kék zászló be nem tartása, meg az ilyen baromságok miatt nem kellene pontokat szórni szerintem.”

„Nem egy taximegállóban versenyzünk, az a helyzet, folyamatosan a határon kell lennünk. Szóval szerintem ezt a rendszert kicsit át kellene gondolni.” – mondta az orosz, akinek a véleményét csapattársa, Pierre Gasly is osztja:

„Nem vagyok nagy rajongója ezeknek a pontoknak. Dany vetette fel a dolgot, mert ő volt már olyan helyzetben, amikor rásóztak pár dolgot, holott szerintem közel sem csinált semmilyen veszélyeset. Egy kicsit fura.”

Pierre Gasly, AlphaTauri AT01, Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01 Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images

„Szerintem az összes pilóta tiszteli egymást. Vannak csörtéink, de ez a versenyzés része. Az autóból kiszállva a tisztelet megmarad. Nem hiszem, hogy így kéne nekiesni a néha elkerülhetetlen kihágásoknak. Szerintem elég idősek és érettek vagyunk ahhoz, hogy megbeszéljük ezeket.”

A McLarenből Lando Norris szerint az egyeztetés a Nürburgringen hasznos platformja volt annak, hogy a pilóták is elmondják véleményüket: „Remélhetőleg most már jobban értik ők is, hogy mi ér büntetőpontot és mi nem.”

„A gond az, hogy vannak olyan szabályok, amik megsértésével a pilóta büntetőpontot kap, pedig nem kéne. Csak olyanokért, amik másokat veszélyeztetnek, vagy nagy baleseteket okoznak. Szerintem kicsit tisztázódtak a dolgok, de meglátjuk majd, amikor valaki legközelebb büntetést kap.”

A versenyigazgató, Michael Masi a Motorsport.com kérdésére nem kívánta kommentálni a vitát: „Az eligazításon való megbeszélések a pilóták, a csapatfőnökök és köztem szólnak és a szeretném, ha ezek a megbeszélések köztünk is maradnának, úgyhogy nincs hozzáfűznivalóm a dologhoz.”

