A versenyzők egyelőre pozitívak az új gumik kapcsán, de még kivárnának a végső ítélettel

A Pirelli pedig ismét átdolgozta az öt, száraz pályára alkalmas keverékét, hogy azok még inkább megfeleljenek az új szabályok szerint épült autóknak. A pilóták már jó ideje szeretnék elérni, hogy keményebben nyomhassák a gázt a futamok nagy részében, és ne kelljen állandóan spórolniuk.

2022-ben minden a jobb versenyezhetőség felé mozdult el, így a beszállító az új gumijait is úgy tervezte meg, hogy azok ne kopjanak olyan gyorsan, ne hevüljenek túl olyan gyorsan, miközben valaki üldözni próbálja az előtte lévőt, és az ideális működési tartományuknak is szélesebbnek kell lenniük.

A mezőny tagjai azonban még mindig csak ismerkednek velük és azok viselkedésével, így a bahreini csütörtöki tesztnap szünetében megkérdezett versenyzők még nem igazán foglaltak határozott állást velük kapcsolatban.

„Mivel Barcelona előtt nem volt alkalmam tesztelni őket, ezért még mindig csak tanulom a dolgokat, és ahogy már korábban említettem, az ottani pályaviszonyok nem voltak reprezentatívak. Szóval számomra még túl korai lenne megmondani, de többet tudok majd, ha én is autóba ültem” – mondta Nicholas Latifi.

A világbajnoki címvédő, Max Verstappen már kicsivel bőbeszédűbb volt. „Nehéz azt mondani, hogy belőttük a gumikat, mert nincs mihez viszonyítani. A lényeg azonban a keverékek közötti különbségek megértése, de eddig csak Barcelonában mentünk velük, itt Bahreinben pedig teljesen más lesz.”

„Szóval csak többet kell köröznünk, de a kopás látszólag már kisebbnek tűnik. Nem melegszenek túl olyan gyorsan, ami szerintem pozitív, főleg ha küzdeni akarsz valaki ellen, és szorosan akarod követni. Tavaly erre ritkán volt lehetőség, mert ha közel értél valakihez, hamar túlhevültek az abroncsok és csúszkálni kezdtél.”

„Úgyhogy egyelőre ez kicsivel jobbnak tűnik, persze még csak Barcelona alapján mondom, itt viszont az aszfalt jóval durvább” – magyarázta a holland, aki pénteken ülhet először autóba, miután a teljes csütörtöki nap folyamán Segio Perez vezette az RB18-at.

A mercedeses George Russell is arra hívta fel a figyelmet, hogy nehéz még megítélni a gumik pontos viselkedését, mivel Spanyolországban jóval hidegebb körülmények voltak, így ott még nehezebb volt érzékelni, mennyire kopnak és melegednek túl a Pirelli-gumik.

A kínai Csou Kuan-jü viszont csütörtök délelőtt már Bahreinben is autóba ült, így ő ennek fényében tudott nyilatkozni: „Még nem próbáltam ki mind az öt keveréket, mert eddig nem tudtunk elég kört futni, de Barcelonában egészen jó volt minden.”

„Ma délelőtt kicsikét nehéz dolgom volt, ahogyan azt a TV-ben is látni lehetett, mert sokat csúszkáltam. Ahogyan George is mondta, az aszfalt durvasága, a hőmérséklet, ezek mind szerepet játszanak, szóval majd az idő eldönti, hogy a futamokon is jobb-e.”

