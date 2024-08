A versenyző, akiről senki sem beszél, mégis megoldhatná a Red Bull pilótakrízisét?

Ő pedig nem más, mint Valtteri Bottas. A finn neve egyszer sem került szóba a bikásoknál, és ennek persze megvannak az okai, de Straw szerint nagyon is logikus igazolás lenne a részükről. Max Verstappen mellé kell egy második számú versenyző, aki tapasztalt, bizonyított, és képes szállítani a kulcsfontosságú pontokat a konstruktőri bajnokságban, miközben le tud csapni a győzelemre is, ha Verstappennel történik valami.

Perez esetében mindez már nem igazán van meg, és ennek a Red Bull kezdi kárát látni, hiszen a csapatok között egyre kisebb az előnyük. Bottas nagyjából az esetek egyharmad részében le tudta győzni Lewis Hamiltont az időmérőkön, miközben Pereznek ez 80 próbálkozásból csak nyolcszor sikerült és akkor sem mindig önerőből.

Bottas emellett persze elérhető is 2025-re, hiszen a Sauber még nem döntötte el, meg akarja-e esetleg tartani őt a folytatásra is. A 34 éves pilóta egészen jól megy idén, csak az autó gyengeségei miatt ezt nem lehet igazán látni.

Bottas tudja, milyen egy élcsapat versenyzőjének lenni, és ami talán még fontosabb, milyen az egyik legjobb pilóta csapattársának lenni. Persze lehet, hogy a Red Bull csak a következő idényre szerződtetné őt, de egy próbát akkor is megérhet, vélekedik Straw.

Így a tízszeres győztes is megmutathatná, hogy van még benne teljesítmény, ami ajtót nyithatna az esetleges 2026-os csapatváltás előtt. A feladata az lenne, hogy elvezessen egy olyan autót, amely nem feltétlenül az ő ízlésére van szabva, de a Mercedesnél ezt már megtapasztalta, így talán akkor is tudná hozni az eredményeket, amikor nem alakul minden tökéletesen.

Persze a logika azt diktálja, hogy a Red Bull házon belülről fog választani, ha menesztik Perezt, de éppen a mexikói példája mutatja, hogy ha nincsen bevethető tehetségük, akkor kívülről is hajlandóak szerződtetni valakit, aki megfelel az igényeiknek. Bottas pedig pontosan ilyen.

Persze az is lehet, hogy csak egyetlen évre nem írna alá a Red Bull-lal, de azért annak az esélye, hogy ismét a futamgyőzelmekért mehetne, bizonyára kecsegtető lenne számára karrierjének ezen fázisában. Verstappenre nyilvánvalóan nem lenne veszélyes, még ha meg is próbálná őt legyőzni, de ezzel talán már ő is tisztában van.

Nem ő lenne a Red Bull új sztárja, nem is feltörekvő tehetség már, de továbbra is gyors és bizonyított pilóta, aki már megmutatta, hogy az élmezőnyben is megállja a helyét. A Red Bullnak pedig most kell valaki, akivel nem kockáztatják meg a csapat további széthullását. Bottas szinte minden szempontból megfelelne a kritériumoknak, de mégsem fogják fontolóra venni, mondja zárásként Straw.

Bottasnak persze azért megvoltak a maga krízisei pályafutása során, és saját elmondása szerint közel volt a visszavonuláshoz is, de aztán jött egy fordulópont.