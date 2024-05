A versenyző, akinek Senna mentette meg az életét: „Minden egyes nap emlékszem a bátorságára”

1994. május 1-je az F1 világában örökre összefonódott Senna tragikus végkimenetelű incidensével. A háromszoros világbajnok az egyik leginkább szeretett és sokak szerint a legtehetségesebb pilóta volt a széria történetében, azon a bizonyos napon viszont mindez nem számított.

A Tamburello-kanyar külső betonfalának csapódva Senna ugyanis olyan súlyos sérüléseket szenvedett, amelyekből már nem volt számára visszaút. A versenyt piros zászlóval megszakították, és miközben az F1 orvosa, Sid Watkins és több mentőautó is hamar a helyszínre érkezett, egy furcsa jelenet játszódott le.

Hiába állították ugyanis meg a futamot, Erik Comas autója mégis kigurult a pályára, de szerencsére még sikerült neki megállnia, mielőtt belehajtott volna a már ott lévő mentőautókba és egyéb járművekbe. Ennek az egésznek az előzménye az volt, hogy franciának egy korábbi ütközés miatt ki kellett mennie a bokszba, majd éppen a rossz időben tért vissza a pályára.

„Akkoriban még nem voltak olyan jók a kommunikációs eszközök, mint manapság, ezért teljes káosz volt, amikor kimentem a bokszutcából. Amikor pedig odaértem a Tamburellóhoz, ahol Ayrton balesete történt, megpillantottam a helikoptert és a mentőautót a pályán. Ayrton már a földön feküdt három orvossal maga mellett” – mondta Comas az RTL-nek.

„Megálltam, de amikor próbáltam közelebb menni, a pályabírók visszatoltak és megkértek, hogy várjak a mentő mellett. Abban a pillanatban, amikor láttam őt, hatalmas kisugárzást éreztem, mintha a lelke éppen elrepült volna. Tudtam, hogy vége.”

Érdekes módon az összes versenyző közül, akik véletlenül visszamehettek volna a pályára, a sors úgy hozta, hogy pont Comas ment oda a brazilhoz, aki két évvel korábban a Belga Nagydíj szabadedzésén megmentette az életét. Comas a Blanchimont kijáratánál szenvedett komoly balesetet, eszméletét vesztette, miközben a lába folyamatosan a gázpedált nyomta.

Erik Comas, Ligier JS37 Renault, crashes heavily Fotót készítette: Motorsport Images

Az esetből sokkal nagyobb baj is lehetett volna, és ezt a nem sokkal később odaérő Senna is felismerte, ezért a brazil megállt a pálya szélén, kiugrott a McLarenjéből, majd odarohant Comas autójához és leállította azt. „Aznap kiszállt a kocsijából, hogy megmentsem engem, miközben az enyém lángolt. Neki köszönhetően vagyok még életben. Minden egyes nap emlékszem a bátorságára, amelyet akkor mutatott.”

Most, 30 évvel az elhíresült San Marinó-i Nagydíj után Comas is szeretett volna megemlékezni az emberről, aki megmentette az életét, miközben ő az utolsó pillanatokban tehetetlen volt és nem tudott segíteni Sennán. „Az, hogy pont én voltam az utolsó, aki elbúcsúzhatott tőled a Tamburello-kanyarban azon az elátkozott 1994. május 1-jén, sosem megtiszteltetés volt számomra, de egyben nem is volt balszerencse.”

„Az az utolsó elköszönés fájdalmas, nagyon fájdalmas volt, isten akarata, amely örökre megváltoztatta az életem. Korábban még sosem szembesültem a halállal, de a tiéd lehetetlennek tűnt. Te, aki a példaképem, az első számú példaképem voltál. 2024. május 1-jén a világ emlékezni fog a halálodra, a tragédiára, a sokkra.”

„Ami engem illet, én mindig is úgy fogok rád emlékezni, ahogyan attól a naptól, attól az órától kezdve emlékszem, amikor beragyogott a távozó lelked. Számomra viszont továbbra is élsz, mert bizonyos szempontból 1992 augusztusa óta részese vagy a mindennapi életemnek. Hatalmas ölelés kedves Ayrton, a megmentő angyalom.”

Ebben a cikkben egy másik érdekes szemszögből elevenítjük fel a tragikus nap eseményeit.