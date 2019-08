A versenynaptár leghosszabb pályája lehet Szaúd-Arábiában

Ahogy arról oldalunk is beszámolt, hamarosan Szaúd-Arábia is a versenynaptár részévé válhat. A pályát Rijádtól körülbelül 1 órára építhetik fel hegyek környezetében. Az előkészületekben a korábbi F1-es versenyző és Le Mans-győztes Alexander Wurz segíthet. A cél pedig a pályával, hogy minden FIA-sorozat futamához megfelelő legyen.

Sajtóhírek szerint a szaúdi pálya a versenynaptár leghosszabb pályája lehet. Jelenleg Spa-Francorchamps vonalvezetése a leghosszabb 7,004 kilométerrel. A pálya ezenkívül további érdekességekkel is készül, mint például egy hullámvasút, amely a pályán történő akciót próbálja utánozni.

A médiában többen arról számolnak be, hogy 2021-től már rendezhetnek versenyt a helyszínen, azonban a komoly mennyiségű elvégzendő munka miatt valószínűbbnek tűnik, hogy 2022-től csatlakozhat Szaúd-Arábia. Ezzel 3 éven belül akár a Dakart, a Formula E-t és a Forma-1-et is vendégül láthatja az ország.

