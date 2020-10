A versenyigazgató elmondta, pontosan miért csúszott annyit az időmérő kezdése

Bár korábban már volt abból probléma, hogy a pályákon csatornafedelek szakadtak le, Portimaóban az utolsó kanyarban a probléma a betonfoglalattal volt, amibe a csatornafedelet helyezték.

A probléma javítása és a pálya többi csatornafedelének átvizsgálása miatt az időmérő 30 percet csúszott. Mivel az utolsó kanyarban a fedél körüli foglalat tört el, ahogy Michael Masi versenyigazgató elmondta, a gyors megoldás érdekében egy műanyagcsövön keresztül a nyílást lefedték betonnal.

„Nem igazából a csatornafedéllel volt baj, hanem az alatta lévő betonfoglalat omlott be, emiatt állt ki a földből a fedlap. Nyilván így a szabadedzés nem folytatódhatott és azonnal nekiláttunk a javításnak, egyúttal pedig a többi hasonló elvezetőt is ellenőríztük.”

„Eddig még nem láttunk ilyen beomlást, úgyhogy a pályabírókkal együtt megnéztük a többi csatornát is, ez volt a leghatékonyabb megoldás. Még pár repedést találtunk, amiket azonnal kijavítottunk. A 14. kanyarban a javítás abból állt, hogy egy műanyagcsővel és gyorsan kötő cementtel betömtük a lyukat.”

„Emiatt kellett kicsit csúsztatni az időmérőn, de a körülmények miatt inkább megnéztünk minden mást is. Amint a pályán lezárultak az események, az egész pályán az összes vízelvezetőt újra leellenőríztük.”

Romain Grosjean, Haas VF-20 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Masi szerint a probléma oka a Forma-1-es autók által generált leszorítóerőben keresendő: „Én is így gondolnám, nem tesz túl jót a pályáknak ez a leszorítóerő. Mindenesetre nem számítottunk erre, mivel a pályát most újították fel, újraaszfaltozták és a korlátokat is kicserélték, ezzel egyidőben a vízelvezetők is le lettek ellenőrízve.”

A pilóták szakszervezetének igazgatója, Romain Grosjean, aki 2017-ben, Malajziában már eltalált egy csatornafedelet a Haasszal, elmondta, bízik abban, hogy a hiba megfelelően ki lett javítva, habár nem a saját feladatának tartja a pályák állapotának az ellenőrzését.

„Én bíztam abban, hogy megfelelően kijavították a hibát, a GPDA a magunk részéről mindent megtesz, de a pályák állapota az FIA hatásköre, ez nem tőlünk függ. Miután ideértünk, akkor elmondhatjuk a véleményünket az állapotáról, de nem a mi dolgunk felmérni azt. Ha megfizetnek érte, mert ez egy rendes munka, akkor persze megcsináljuk, de ilyen nem fog történni.”

