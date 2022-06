A végsebesség helyett más kulcsa volt Verstappen győzelmének a Kanadai Nagydíjon

Max Verstappen már az idei hatodik győzelmét aratta a 2022-es Forma-1-es szezonban a Kanadai Nagydíjon, miután sikeresen visszaverte Carlos Sainz támadásait a futam utolsó szakaszára kialakult 16 körös sprinten.

Sainz és Verstappen eltérő stratégián voltak a verseny alatt, azonban a biztonsági autó alatt az egyébként egy kerékcserével tervező Ferrari ismét kihozta Sainzot. A spanyolnak azonban hiába voltak 6 körrel frissebbek a gumijai, és nyithatta folyamatosan a hátsó szárnyát, a pálya kritikus pontjain sosem tudott kellően közel kerülni Verstappenhez.

Bár idén a Red Bull egyik legnagyobb fegyverténye az RB18 végsebessége volt, amire Verstappen Dzsiddában és Miamiban is támaszkodhatott, Montrealban Christian Horner szerint annak köszönhették a győzelmet, hogy használt gumikon is remekül tapadt a kigyorsításokon Verstappen autója.

„Az első szektor, és a hajtűkanyar voltak a legfontosabb pontjai a pályának” – értékelte Verstappen győzelmét többek között a Motorsport.com-nak Horner. „Sainz sosem került 6 tizednél közelebb hozzánk a kritikus pontokon, de Max sem tudta megtörni a DRS-ét.”

„A Ferrari nagyon jól vette a kerékvetőket, rengeteg sebességet tudott átvinni azokon, és végig tűkön ültünk, hiszen három DRS-zónában is támadhatta Maxot.”

Verstappen elárulta, hogy a legfontosabb számára az első szektor volt, hogy a három egymásra épülő DRS-zóna segítségével Sainz ne tudja megtámadni őt az első kanyarban.

„Folyamatosan arra kellett figyelnem, hogy jól gyorsítsak a DRS-ek érzékeli pontjait megelőző kanyarokból. Folyamatosan a határon kellett autóznom, mert tudtam, hogy ha egy picit is hibáztam volna az első szektorban, Carlos akár egy tizedet is tudott volna hozni rajtam, és így az első és a második DRS-zónában is közelebb került volna hozzám.”

„Ez igazi versenyzés volt, mindketten nyomtuk, ami csak a csövön kifért. Nekem is volt egy pár necces pillanatom, de a tükrökben láttam, hogy Carlosnak is. Jó volt látni, hogy ennyire a határon voltunk.”

Az idei Le Mans összes balesete: