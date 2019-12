A váltás előtt a legjobbját nyújtotta idén a Toro Rosso: jövőre már Alpha Tauri

A Toro Rosso különleges szezont produkált, amelyben kétszer is dobogót ünnepelhetett, és amelyet nem ugyanazzal a párossal zárt, mint amellyel elkezdett. A konstruktőri hatodik hellyel a csapat megismételte 2008-as legjobb eredményét, és a csapatfőnök szerint ennél többre is képesek lehettek volna, ha az utolsó versenyen Lance Stroll nem üti ki Pierre Gaslyt.

"Az utolsó futamra érkezve 16 pont előnyünk volt a Racing Point előtt, és nyolc pont hátrányunk volt a Renault-val szemben. Pierre fantasztikus rajtja után azonban Stroll nekilökte Pereznek, ami után ki kellett jönnie" - mondta Tost a vasárnap történtekkel kapcsolatban.

"A tempónk fantasztikus volt, és szerintem a baleset nélkül Gaslynak meg lehetett volna a hetedik hely, vagy a nyolcadik" - mondta a csapatfőnök a franciáról, aki azonban így csak a 18. helyen tudott zárni Daniil Kvjat viszont végül pontszerző helyen zárta a szezont.

"Daniilnak idén nagyon erős versenyei voltak. A kemény keveréken nagyon gyors, és most is nagyon versenyképes volt. Aztán a közepeseken is jól ment, de sajnos, amikor Nico Hülkenberget előzte, megsérült a szárnya, és emiatt vesztett a teljesítményből" - mondta Tost, aki mindentől függetlenül nagyon elégedett volt a Toro Rosso 2019-es évével, a csapat jövőre nevet vált, és már Alpha Tauri néven folytatja vetélkedését a Forma-1-ben.

"Ez volt a legsikeresebb szezonunk a két dobogóval, Daniil Hockenheimben, míg Pierre Sao Paulóban. Hatodikok lettünk a konstruktőri csatában, csak néhány ponttal lemaradva az ötödik helytől" - mondta Tost.

"Köszönettel tartozom Daniilnak és Pierre-nek a munkájuk miatt, és mindenki másnak is a csapatban. Kemény erőfeszítés volt mindenkitől Faenzában és Bicesterben is, mert a fejlesztések az aerodinamikai csoporttól nagyon jól működtek."

"Emellett a Honda fejlesztései a szezon során nagyon meggyőzőek voltak, és ezek a tényezők lehetővé tették, hogy egész évben versenyképesek legyünk. A Hondának is köszönjük a munkát, amit a télen tett a szezonra való felkészülésért" - zárta értékelését Tost.

