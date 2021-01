A valaha volt legfurcsább Forma–1-es pályák

Az első ilyen pálya az AVUS (Automobil-Verkehrs- und Übungsstraße). A 8,3 kilométeres versenyhelyszín lényegében két hosszú egyenesből állt egy-egy hajtűkanyarral a végein, és inkább hasonlított egy kétszer kétsávos autópályára, mintsem egy normális pályára.

Az eredeti vonalvezetés ráadásul 19 km hosszú volt, ezt azonban többször is lerövidítették, így kaptuk meg a 8,3 km-es változatot az 1959-es nagydíjra. Az északi kanyarja elképesztő mértékben döntött volt a 30-as évektől egészen 1967-ig, és gyakran emlegetik úgy, mint az egyik legveszélyesebb versenypályát a világon.

Az idők során számos különböző sporteseménynek adott otthont, legyen szó motorversenyekről vagy az 1936-os nyári olimpiai játékok atlétikai versenyeiről. Az F1 hivatalosan először és utoljára 1959-ben versenyzett az AVUS-on, augusztus 2-án, a futamot pedig Tony Brooks nyerte.

Mai szemmel furcsa módon az első hármas ugyanabból a csapatból került ki. Tony Brooks, Dan Gurney és Phil Hill is a Scuderia Ferrarit erősítették, és a Dino 246-os modellel mentek. Akkor még az 1959-es Német Nagydíj volt a valaha volt leggyorsabb, hiszen az átlagsebesség 143,3 mph, vagyis nagyjából 230 km/h volt.

1961-től aztán a sorozat már nem versenyzett olyan helyszíneken, melyek döntött kanyarral rendelkeztek, mivel túl veszélyesnek ítélték azokat. Manapság az AVUS már egy elhagyatott és elfeledett versenypálya a múltból. 1999-ben még tartottak rajta egy nagy „búcsú” futamot, de a tornyot és az irodahelyiségeket ma már motelként használják.

A második pályát a listán talán nem kell olyan sok embernek bemutatni, hiszen a híres Nürburgring Nordschleiféről van szó. A német futamok nagy részét itt tartották, és bizonyos szempontból 1927-től 1982-ig volt használatban, a hossza pedig elképesztő, 22,835 km volt és 160 kanyart tartalmazott.

Mivel az F1-es autók egyre gyorsabbá váltak, ahogyan az idő haladt előre, a pálya úgy kezdett egyre veszélyesebb lenni. 1967-ben például egy sikánt iktattak be a rajt/célegyenes elé, három évvel később, vagyis 1970-ben pedig bojkottálták a futamot, mivel túlságosan kockázatosnak titulálták azt.

Abban az évben történt egy halálos baleset Zandvoortban, emiatt pedig a pilóták követelték, hogy változtassanak a Nordschleifén, erre azonban már nem volt idő a futamig, így azt áthelyezték a „biztonságosabb” Hockenheimringre.

Nick Heidfeld, BMW Sauber F1 Team, drives the Nordschleife Circuit in the BMW Sauber F1

Fotó készítője: BMW AG