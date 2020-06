A Toyota az egyik utolsó F1-es autóját adományozta az FIA jótékonysági árverésére

A csapatok rengeteg relikviát ajánlottak fel a #RaceAgainstCovid aukcióra, amelyet az RM Sotheby’s aukciós ház bonyolít le, a Nemzetközi Vöröskereszt és Vörös Félhold számára. Az FIA már eddig is több, mint 1 millió eurót adományozott a szervezetnek.

A Toyota egy TF109-01 autót (motor nélkül) ajánlott fel, amelyet a 2009-es szezon elején tesztelt Jarno Trulli, és Timo Glock. A testvérautói 5 dobogó helyezést, és egy pole-pozíciót szereztek a 2009-es szezonban, a Toyota pedig az 5. helyen végzett a konstruktőri bajnokságban.

A 2008-as világválság hatásai miatt azonban a japán gyártó 2009-ben a kivonulás mellett döntött. A 2010-es autó prototípusa is elkészült, de azzal sosem versenyeztek. Timo Glock szerint a 2010-es autóval akár a bajnoki címért is versenyezhettek volna, Pascal Vasselon, az autó főtervezője pedig azt is elmondta, hogy az első frissítési csomag egy befújt diffúzort tartalmazott volna, amelyet így korábban honosították volna meg, mint a Red Bull. (Dominik Wilde)

Timo Glock, Toyota Fotó készítője: Hazrin Yeob Men Shah

A TF109-01 a Pirelli tesztautójaként futott be további karriert, olyan pilóták kezei között, mint Nick Heidfeld, Pedro de la Rosa, Lucas di Grassi, és Romain Grosjean.

Az aukción elárverezik továbbá Damon Hill 1995-ös ausztrál futamgyőztes sisakját, és overálját, amit saját maga ajánlott fel, valamint Tom Kristensen több overálját is, amelyeket az utolsó WEC futamán használt 2014-ben.

A Ferrari is felajánlotta Charles Leclerc, és Sebastian Vettel 2019-es futamgyőztes overáljait, valamint az esélyt arra, hogy valaki egy napot eltölthessen a csapat maranellói szimulátorában.

A Mercedes szintén több overált, és egyéb relikviát ajánlott fel, amelyeket Lewis Hamilton, és Valtteri Bottas használt. A következő napokban még további felajánlásokról érkezhetnek hírek.

„A járványhelyzet kezdete óta az FIA, és a teljes motorsport közösség elkötelezetten harcolt, többek között a #RaceAgainstCovid kezdeményezésen belül” – nyilatkozta Jean Todt, az FIA elnöke.

„Ez egy újabb remek lehetőség arra, hogy megmutassuk a közös erőnket, és egységünket. Üdvözlöm az FIA és az RM Sotheby’s együttműködését, amellyel a Nemzetközi Vöröskereszt és Vörös Félholdat támogatjuk.”

„Meg akarom köszönni az összes pilótának, és csapatnak a hozzájárulását, ahogyan az FIA Alapítványnak is a nagylelkű felajánlását is. Az aukció sikeréért arra bátorítom a motorsport család összes tagját, hogy csatlakozzon hozzánk.

Az aukció június 15-én kezdődik az https://rmsothebys.com/ oldalon.

Ajánlott videó: