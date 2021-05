A török média már tud valamit? – valóban törölhetik a futamukat

Idén sem lesz Kanadai Nagydíj, ezt már tudtuk eddig is. A Forma–1 még hetekkel ezelőtt jelentette be ezt a hírt, valamint azt is, hogy Törökország váltja őket, ahol a tavalyi évet követően most ismét sor kerülhetne egy versenyre.

Ez azonban egyre távolibbnak tűnik jelenleg, mivel látszólag több török, sporttal foglalkozó csatorna is arról adott hírt, hogy lefújták a június 11-e és 13-a között megrendezni kívánt nagydíjukat.

Az S Sport és a Mansetebak is úgy értesült, hogy ténylegesen törölték a versenyt, bár ezt a hírt még nem erősítette meg a Forma–1, azonban az is lehet, hogy erre nemsokára sor kerül, hiszen Stefano Domenicali korábban azt mondta, hogy várhatóan a következő pár napban igyekeznek majd döntést hozni az ottani versennyel kapcsolatban.

Amennyiben valóban igaznak bizonyulnak a pletykák, akkor még nem tudni, hogy mit lép a sorozat. Lehetséges, hogy egyáltalán nem helyettesítik semmivel a kieső viadalt, így idén végül csak 22 futamot fognak rendezni, de akár az is lehet, hogy egy másik helyszínen tartanak majd két megmérettetést.

Ebben az esetben több pálya is szóba jöhet. Ott van például Ausztria, Franciaország, de akár Silverstone is. Bizonyos szempontból pedig még az sincsen kizárva, hogy Törökország mégis rendez majd versenyt, csak az év későbbi szakaszában, amikor már enyhülnek a brit karanténszabályok.

Egyelőre tehát még semmi sem biztos, várjuk a Forma–1 hivatalos állásfoglalását.

