A Toro Rosso szerint az ötödik hely megcsíphető

A Red Bull fiókcsapata eddig még sosem végzett a 6. helynél előrébb, a hatodik hely is csak 2008-ban jött össze, amikor Sebastian Vettel nagy meglepetésre megnyerte a csapat volánjánál a monzai futamot. Jelenleg ugyanakkor a Toro Rosso ötödik, többek között Daniil Kvjat remeklésének is köszönhetően. A 43 pontos Toro Rosso mögött három ponttal lemaradva a Renault a hatodik, az Alfa Romeo 32 ponttal a 7., a Racing Point 31-gyel a 8., míg a Haasnak 26 pontja van.

A Toro Rosso nagyon felbátorodott, Franz Tost szerint keményen dolgoznak, hogy még jobbak legyenek. "Folytatjuk a munkát, hogy csökkentsük a különbséget, és erre képesek is lehetünk a szezon második felében. Nagy köszönet ezért a csapatnak, most pedig két hétig feltöltjük az elemeket" - mondta a nyári pihenőre utalva Tost, aki kitért a Magyar Nagydíjon történtekre is.

"Albon a 10. helynél többre nem számíthatott, nem volt meg az elejétől szükséges sebességünk. A versenyritmus jó volt, talán Daniil kicsit korán hoztuk ki, és ennek volt a következménye, hogy a kerekei a végén sokkal elnyűttebbek voltak. Mindenesetre Kvjat ismét remek versenyt produkált" - tette hozzá a csapatfőnök.

"Alexet hét körrel később hoztuk ki, így a végén az ő gumijai jobb állapotban voltak, és ennek is vol köszönhetően, hogy a hajrában megelőzte Sergio Perezt. Még azt is élveztük, hogy Daniil és Alex egymás ellen is küzdött, nem akartunk semmilyen utasítást, hagytuk őket küzdeni. És végtére is a szurkolók is ezt akarják látni. Nagyon tisztán versengtek egymással, remek volt látni" - mondta a csapatfőnök.

Martin Brundle egyetért Tosttal, az egykori pilóta szerint a Haas versenyzői példát vehetnének az Albon, Kvjat párosról. "A Haas párosa megtanulhatná a Toro Rossótól, hogyan kell küzdeni kerék a kerék mellett úgy, hogy közben nem ütköznek össze. Kvjat és Albon a legkomolyabb módon hajtották ezt végre" - mondta a szakértő.

Alexander Albon az idény során ötödször ért célba pontszerző helyen, elmondása szerint ezúttal a gumiválasztás volt a döntő. "A közepes keverékeken nem volt meg az autó egyensúlya, de a a kemény Pirellikkel átalakult a teljesítmény. És volt két remek csatám Daniillal, jó móka volt" - mondta a thai, akivel egyetértett csapattársa.

"Azonos autókkal küzdöttünk, ez olyan volt, mint az igazi motorsport. Sajnos a végén már nem tudtam tartani, mert a gumijaim nagyon elfogytak, de így is elégedett vagyok, mert ennél többet nem lehetett volna teljesíteni" - mondta az orosz.

13 esztendővel ezelőtt Jenson Button F1-es futamot nyerhetett, amire már nagyon régóta várt. A brit épp a Hungaroringen megrendezésre került Magyar Nagydíjon ünnepelhetett.