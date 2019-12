A Toro Rosso sikert tervez 2020-ra, de már Alpha Tauriként

A Toro Rosso fejlődése is kellett ahhoz, hogy a középmezőny amúgy is izgalmas csatája a tetőfokára hágjon idén. A McLaren kiemelkedett a top3 mögötti versengésből, a wokingiak mögött pedig nagy csata alakult ki a Renault és a Toro Rosso között.

Végül csak hat pont választotta el a két csapatot egymástól, de a Racing Point lemaradása sem volt jelentős. A Toro Rosso ugyan kissé következetlenebb teljesítményre volt képes, mint a Renault, de két dobogóval kiemelkedőt tudott alkotni.

Németországban Daniil Kvjat hazsnálta ki a kaotikus jeleneteket, és lett harmadik, míg Pierre Gasly Brazíliában a második helyen végzett az olaszok autójával. Németországgal együtt a szezon második felében a csapat négy dupla pontszerzést ért el, erre építheti a jövőt.

Franz Tost csapatfőnök az idei évből kiindulva nagyon optimistán várja a 2020-as bajnokságot, amelytől újabb fejlődést vár.

"Azt várom, hogy jövőre sikeresek leszünk. Ez a terv, mert 2020-ban egy fontos komponenst tekintve még versenyképesebbek leszünk. Az autó jobb lesz, az aerodinamikai osztály nagyon hatékony. Ha a kasztniről beszélünk, fejlődés, hogy megkapjuk a Red Bull idei felfüggesztését" - mondta Tost.

"Emellett még váltókkal is segítenek minket. És abban is biztos vagyok, hogy a Honda 2020-ban is képes lesz megtenni a következő lépést" - tette hozzá a japán motorszállítóval kapcsolatos reményeit a Toro Rosso első embere.

"És két nagyon tapasztalt versenyzőnk van, a csapat folyamatos fejlődésen megy át, és a mérnöki csapat is érintetlenül folytathatja a munkát. Ezért is gondolom, hogy a következő év nagyon sikeres lesz" - jelentette ki Tost.

