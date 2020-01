A Toro Rosso elismerte, a Red Bull még mindig sokat segít nekik

A Toro Rosso 2018-ban a Red Bull Racing és a Honda „kísérleti nyulaként” dolgozott a Forma-1-ben. Ez volt az a bizonyos esztendő, amikor a japánok már nem a McLarennel, hanem az olaszokkal dolgoztak. A kapcsolat teljesen más volt, mint a britekkel, és ez minden területen jól látszott.

2019-től már a Red Bull is Honda motorjaival versenyez, és úgy tűnik, hogy minden a helyére került. A „kisbikák” tavaly kétszer is dobogóra állhattak, amit nem sokan gondoltak volna. Daniil Kvjat Németországban, Pierre Gasly Brazíliában ünnepelhetett a legjobbak között.

„Minden kétséget kizáróan az általunk bemutatott teljesítmény nagyon magas százalékban a Red Bull Technology adta szinergiájának eredményében rejlik.” - ismerte el Tost a Motorosport.com kérdésére a szezon végén.

„Nem szabat megfeledkeznünk arról, hogy a Red Bull Technology az oldalán a legtöbb tapasztalt mérnököt tudja felmutatni, és számomra talán ez a legjobb technikai iroda, vagy legalábbis nagyon magas szinten van a három top-csapattal. Mi pedig ebből az energiából profitálhatunk, és ezt is tesszük.”

„Továbbá az autó teljes hátsó részét tőlük kapjuk, még akkor is, ha ez egy 1 éves koncepció, mivel azzal a hátsó és első felfüggesztéssel dolgozunk, amivel a Red Bull Racing tavaly versenyzett. Ennek ellenére ez nagyobb előny számunkra, mintha azt magunknak csinálnánk, mivel nem rendelkezünk ehhez pénzügyi és mérnöki erőforrással sem. Ennek köszönhetően más területekre tudunk koncentrálni, ahol javíthatjuk a teljesítményt.”

Tost elismerte, hogy a középmezőnyben várhatóan keményebb lesz a harc 2021-től, amikor a szabályok teljesen megváltoznak, és bevezetik a költségvetési sapkát. Ez a Toro Rossót is érintheti, de egyelőre nem tudni, hogy milyen módon.

„Egyikünk sem lassul. Remélem, hogy többet gyorsulhatunk, mint a többiek. Ez attól függ, hogy mennyire lesz versenyképes autó, és mekkora előrelépést abszolvált a Honda a motor oldalán, de általánosságban elmondható, hogy egy elég jó csomaggal kell rendelkeznünk, mivel az autó már most egy bizonyos szinten van.”

Daniil Kvyat, Toro Rosso STR14, spins his tyres as he leaves the pits

Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images