A tökéletesség Hamilton mozgatórugója

Lewis Hamilton pályafutása során 243 futamon 81 győzelmet aratott, 146 alkalommal állhatott dobogóra a Forma-1-ben, 87-szer indulhatott a pole-ból. Az ötszörös világbajnok Michael Schumacher rekordjaira hajt, és mivel még csak 34 éves, minden esélye megvan befogni a német legendát. Az olasz futamra készülő Hamiltont a monzai sajtónapon arról is kérdezték, hogy nem unja-e még a sikert, illetve a futamgyőzelmek jelentenek-e még motivációt a számára.

"A dolgok sosem tökéletesek, talán sokszor érezzük annak, de sosem azok. Ez a tökéletesség egyik állandó ismérve. De ilyen a fitness, vagy a rajtok kérdése. Az egyik héten kicsit többet edzel, a következőn kevesebbet, Magyarországon a legjobb volt a rajtom, most legutóbb a második legjobb, de van, hogy csak a 18., és meg kell érteni, miért. Mindig lehet fejlődni, erről szól a Forma-1, és ez az, amit a legjobban szeretek benne" - mondta Hamilton.

Még több F1 hír: Hamilton nem bánná, ha lemaradna a Ferrariról

A brit kiemelte, hogy akár a kollégákkal való együttműködés fejlődése is hatással lehet az eredményre. "Akár az is döntő lehet, hogy hogyan kommunikálsz a mérnökökkel. A múltkor például rosszabb napja volt egyiküknek, és én kérdeztem, hogy esetleg én mondtam-e valami rosszat, de jött azonnal a válasz, hogy 'dehogy, csak nem vagyok jól'. De az ilyesmi nagyon kell, hogy folyamatosan emeljük a szintet. Úgy gondolom, hogy talán nehezebb is mindig emelni a lécet, mint megfelelni az elvárásoknak. Nekünk pedig diktálni kell" - jelentette ki Hamilton.

A Mercedes brit versenyzője maga amúgy is állandóan versengő alkat, a Forma-1-en kívül is keresi a kihívásokat.

"Az apámmal szoktam teniszezni, és mindig legyőzöm. De egyre jobban játszik, és ezért nekem is fejlődnöm kell, javítani a technikámon, a szervámon. Szóval mindig lehet előre lépni, és én élvezem ezt a kihívást. És aztán jönnek az új srácok, akik szuper élesek, akárcsak én voltam fiatalon, de én szeretném megtartani azt az élességet és ötvözni a tapasztalattal, hogy előttük maradjak. És ezt a kihívást imádom" - jelentette ki Hamilton.

Szenzációs versenygokartos élmény és csapatás, amire nehéz szavakat találni, mert ez olyasvalami, amit egyszer mindenkinek át kellene élnie.