A testvérek is profitálnak Marquez és Leclerc sikereiből

A testvérharcok nem jelentenek újdonságot a motorsportok világában, hiszen nincs azon semmi meglepő, ha egy családban a testvérek ugyanazért rajonganak. Andrettik és Fittipaldik versengtek egymással a múltban, és még bőséggel lesznek is testvérharcok kategóriáktól függetlenül

Azonban sokakban felmerült, hogy ez csak a motorsportokban jelen lévő nepotizmus, vagyis, hogy a sikeres testvér húzza magával rokonát, neve jól cseng, és ez a testvér karrierjére is hatással van. Idén ennek két példája a Marquez- és a Leclerc-család, amelynek már két-két képviselője is ugyanabban a csapatban bizonyíthat.

A csapatok is jól járnak a név kiaknázásával, ma szinte minden Marquezről szól a MotoGP-ben, és sok minden Leclerc-ről a Ferrarinál. Sőt, sokak szerint mindkét esetben a a jelen sztárjának szerződéshosszabbítási feltétele lehetett, hogy a testvér is alkalmazásba kerüljön a Hondánál, illetve a Ferrarinál.

A MotoGP-ben alakult testvércsapat ugyanakkor nem is meglepő. Marc Marquez ma már megkerülhetetlen győztes tényező a Repsol Hondánál, ráadásul öccse, Alex a Moto2 bajnoka volt tavaly, vagyis abszolút rá is szolgált a lehetőségre, az már más kérdés, hogy azonnal a világbajnok istállónál.

A forma-1-es példánál viszont Charles Leclerc növekvő népszerűsége mellett Nicholas Todt erősödő befolyása is a háttérben állhat. A Ferrari pilótájának menedzsere apja révén jó kapcsolatokkal indult, és a jelek szerint egyre szorosabb lehet a kapcsolata az olaszokkal.

Mindenesetre abban mindenki megegyezik, hogy a 18 éves Arthur is nagyon tehetséges, és ellentétben a Marquezekkel, egyelőre szó sincs róla, hogy a két Leclerc is egy csapatban küzdene a közeljövőben. Ugyanakkor talán nem véletlen, hogy a jól menő nevek pörgetése "divatossá" vált, és a csapatok is kiveszik a részüket ebből.

Az üzletből pedig mindenki profitál. A versenyzők elérik, hogy testvéreik leigazolásával még támogatóbb legyen a közeg, a testvérek a lehető legjobb lehetőségeket kapják, melyekhez neves rokonuk nélkül lehet, nem jutnának hozzá. A csapat pedig hatalmas hírverést kelt, és például Leclerc-ék esetében meg is alapozza a későbbi érdeklődést.

