A teltházas hétvége után hosszú távú szerződést szeretne Spa az F1-ben Ugyan a 2022-es Belga Nagydíj bőven elmaradt a várakozásoktól izgalmak tekintetében, így is 360 ezren voltak kíváncsiak Spa-Francorchamps-ban a hétvége eseményeire. Szombaton az is kiderült, hogy jövőre is marad a versenynaptárban a klasszikus helyszín.