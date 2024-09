„A teknős nyerte a futamot” – Albon „intenzív” versenyen van túl

Miután a legjobb tízbe kvalifikálta magát, Albon az egész verseny során tartotta pontszerző helyét, és ott loholt Kevin Magnussen nyomában, aki tíz másodperces időbüntetést kapott a Pierre Gaslyval történt ütközése miatt.

Mindez azt jelentette, hogy a leintésnél Albon Magnussen elé ugrott a kilencedik helyre, ami két értékes pontot jelent a grove-i csapatnak. Nemcsak előre kellett azonban figyelnie, mivel mögötte frissebb gumikon érkezett Fernando Alonso, de a Williams pilótájának végül sikerült kitartania a 36 körös kemény abroncsokon.

Akárcsak a futamgyőztes Charles Leclerc, a Williams is egykiállásos stratégiát hajtott végre, ráadásul mindkét autójánál, ami azt jelentette, hogy a most bemutatkozó Franco Colapintóra is nehéz feladat hárult. Az argentin azonban remek versenyt futott, hiszen a 12. pozícióban ért célba.

„Intenzív futam volt. Nem abból a szempontból, hogy sok volt körülöttem az autó, mivel a semmi közepén voltam, de Kevin kezdett elhúzni előlem a büntetésével együtt, Fernando pedig zárkózott rám az új gumikkal, szóval küzdelmes volt.”

„Ez egy olyan eset volt, amikor a teknős nyerte a futamot, mert lassan, de konzisztensen kellett mennem, hogy életben tartsam a bal elsőt. Amikor pedig Fernando közeledett, a Cápa zenéje ugrott be és végül sikerült kitartanunk” – idézte Steven Spielberg filmklasszikusát Albon.

Az istálló jelenleg kilencedik a konstruktőri tabellán, hét ponttal elmaradva az Alpine-tól, a céljuk pedig egyértelmű: szeretnék megelőzni a franciákat a szezon végéig. „Muszáj kihasználnunk az ilyen helyzeteket, mert ritkán fordulnak elő, és Zandvoortban nem jött össze, miközben pontokat kellett volna szereznünk, de helyette pontokat vesztettünk az Alpine-nal szemben.”

„Lassan, de biztosan kezdünk belejönni a dolgokba. Most jött a fejlesztésünk, és pár futam múlva remélhetőleg jön a következő, szóval talán el tudjuk kapni az Alpine-t a nyolcadik helyért. Ez a célunk, és az utóbbi hétvégék bizonyították, hogy egészen jó autónk van, amely a Q3-ra is esélyes, szóval tovább fogjuk nyomni” – zárta gondolatát a brit-thai versenyző.

A Mercedesnél eközben azért bosszankodtak, mert egyik taktikai variáció sem vált volna előnyükre, hiszen ezúttal nem voltak elég gyorsak.