A technikai elemző szerint ez állhat a Mercedes újbóli pattogása mögött

Bár a delfinezés és a pattogás témája 2022-ben volt a csúcson, és manapság már igen keveset hallani róla, a Mercedes idei autója mégis szenved tőle, és a versenyzők Szaúd-Arábiában ismét panaszkodtak is rá. „Elég komoly a pattogás, amelyet eddig nem tudtunk megoldani” – nyilatkozta Hamilton az időmérőt követően.

„Mindenféle beállításváltoztatást kipróbáltunk, de egyszerűen nem tudunk megszabadulni a pattogástól.” Miközben ez magától értetődőnek tűnik, ezek a megjegyzések mégis sokat elárulnak, vélekedik Anderson.

Melegebb körülmények között egy olyan autó, amely annak a határán van, hogy gondba kerüljön a légáramlás-elválasztással, alapvetően több problémába szaladhat bele. Emellett pedig a meleg miatt az autók alapból kevesebb leszorítóerőt is termelnek. A mostani generációs autóknál ennek a leszorítóerőnek a 75 százalékát a padlólemez biztosítja.

Ez pedig kritikus a légáramlás-elválasztási gondok menedzselésében, és főként a padlólemez első szakasza az, amely kulcsfontosságú ebből a szempontból. Azok alapján, amit Hamilton mondott, az FP3 alatt egy nagyobb leszorítóerős hátsó szárnnyal jobban működött az autója. Ennek azonban nem sok köze volt a tényleges szárnyhoz, mivel sokkal inkább az számított, hogy napközben még melegebb volt az időjárás.

Ez kisebb leszorítóerőt jelent, vagyis az autó is valamivel messzebb van a talajtól. És a légáramlás-elválasztás is növekszik, mivel a vékonyabb levegőréteg miatt hamarabb kezdődik és később ér véget. Az időmérőn ezzel szemben ugye már villanyfénynél és hűvösebb körülmények között mennek, tehát a leszorítóerő mértéke is megnő a vastagabb légréteg miatt.

A magasabb leszorítóerő miatt pedig az autó is közelebb kerül a talajhoz, ami rontja a szeparációs problémákat a padlólemeznél, hiszen azok hosszabb ideig állnak fent és agresszívebbek is. És ez az oka annak, hogy többet pattog a Mercedes autója, miközben a többi alakulat nem igazán panaszkodik erre.

Mivel azonban nem látjuk, melyik csapat pontosan milyen filozófia szerint építi fel a padlólemezét és vezeti az ottani légáramlatokat, így konkrét válaszokat csak akkor kapnánk, ha esetleg megpillanthatnánk egy-egy autót alulról is, ahogyan mondjuk történt az tavaly Monacóban néhány baleset miatt.