A távozó guru a való életet választja a Mercedes helyett

A Mercedes elmúlt időszakban mutatott jelentős fölényéből vezető szerepet vállalt Aldo Costa, aki éveken át volt a mérnökök vezetője. A szakember már az idei autó tervezéséből is kimaradt, elmondása szerint fokozatos háttérbe húzódása miatt a 2020-as autóra már nem is volt rálátása. Costa szeptemberben végleg szakított a Mercedes-szel, és az egész F1-gyel. A három évtizede meghatározó szakember a száguldó cirkuszt elhagyja, de a motorsportoknak azért nem fordít hátat.

A távozó szakembert a Motorsport.com kérdezte a Ferrari és a Mercedes közötti párhuzamról. "A Ferrari domináns időszakában is létrejött egy csapat, amelynek pajzsa volt a külső zavarok ellen, képes volt megőrizni a nyugalmát a győzelemért, akárcsak most a Mercedesnél" - mondta Costa, aki annak ellenére, hogy két csapat jelentős fölényéből is részt vállalhatott, mégis a távozás mellett döntött.

"Az ideális dolgokon túl a való élet más. Nyolc éve töltöttem Angliában, ami a számomra nem volt könnyű. És 31 F1-ben töltött év után kicsit elhasználódott a dolog, a család túl sokat áldozott ezért, és ha most nem váltok, akkor már mindig az együléses kategóriában maradok" - mondta Costa, aki a jövő évtől a Dallara versenyautó-gyártó technikai igazgatója lesz.

"A Dallaránál adódott a pozíció, és ez egy nagyon komoly kihívás. A Dallara nagyon nagyot nőtt az elmúlt években, és még magasabbra vágyik. Három jelentős korszak után, amelyeket a Minardiban, a Ferrariban és a Mercedesben töltöttem, most lehetőségem nyílt a kör ideális bezárására" - jelentette ki Costa.

