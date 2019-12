A szurkolóknál Norris az év újonca

Az FIA múlt heti gáláján Alexander Albon kapta az év legjobb újoncának járó elismerést, de az Autosport ítészei is a thai versenyzőt látták a kategória legjobbjának.

Albon 2019-et a Toro Rossóval kezdte, amely idén amúgy is fejlődést mutatott be, és versenyképes tudott lenni a középmezőnyben, ráadásul szezon közben még előre is léphetett. A thai pilóta kapta meg ugyanis a lehetőséget, hogy a Red Bullnál kudarcot vallott Pierre Gasly helyét átvegye.

Albon nem okozott csalódást, de végül lemaradt a konstruktőri hatodik helyről, amelyet Carlos Sainz szerzett végül meg, a thai nyolcadik lett. Ettől függetlenül a Red Bullnál annyira elégedettek voltak a teljesítményével, hogy a szezon végén meghosszabbították a szerződését, és így jövőre is topcsapatban viaskodhat.

Ugyanakkor Lando Norris is kitett magáért első évében, a McLaren újonca remek idényt futott, és bár elmaradt csapattársától, így is jelentős érdemei voltak abban, hogy a wokingiak a negyedik helyen végeztek a konstruktőri versengésben.

A szurkolók pedig értékelték is a fiatal teljesítményét, és a Forma-1 honlapján meghirdetett voksoláson az év újoncának választották. A brit 76 százalékát kapta a voksoknak, vagyis elsöprő többséggel nyert, míg Albon a voksok 16 százalékát gyűjtötte be, míg a Williams újonca, George Russell nyolc százalékkal végzett.

Norris nem csak teljesítményével, de a többiekhez képest jelentősebb közösségi médiás jelenlétével is megnyerhette a szurkolókat, de Sainz-cal kialakított rendkívül közvetlen viszonya is fokozta népszerűségét.

Összesen 86 922 szavazat érkezett.

