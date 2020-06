A szimulátorozás mégsem jelent nagy előnyt a Forma-1-ben?

A koronavírus idején a versenyzők közül sokak számára minden a szimulátorozásról, a szimulátoros eseményekről szólt. Számos nagyon jó kezdeményezés történt ennek kapcsán. A hétvégén például a 24 órás Le Mans-i viadalt rendezik meg, amin hatalmas nevek vesznek részt, de a Virtuális Bajnokok Tornáját is bejelentették.

Ezen a hétvégén is lesz virtuális F1-es nagydíj, ami előreláthatólag az utolsó lesz, majd azt követően a mezőny főként a júliusi Osztrák Nagydíjra koncentrálhat. Ezeken az eseményeken Lando Norris is rendszeresen rajthoz állt, és a hétvégén Max Verstappen csapattársa lesz a Team Redline-nál Le Mans-ban.

Nico Rosberg, 2016 Forma-1 világbajnoka úgy nyilatkozott, hogy szerinte a szimulátorozásnak vannak előnyei, és azok, akik ezt egyáltalán nem csinálták a szünetben, vagy csak nagyon keveset, hátrányba kerülhetnek.

Norris, a McLaren versenyzője már a koronavírus előtt is sokat szimulátorozott, mivel imád otthon lenni a szobájában, és ilyen dolgokat csinálni. Norris arra számít, hogy csak körök kérdése lesz a ritmus visszaszerzése, amikor újra pályára hajtanak a Red Bull Ringen.

„A szimulátoros versenyzőknek van némi előnyük bizonyos területeken, de nincs szó óriási különbségekről. Nem láthatod, hogy a szimulátoros versenyzők mérföldekkel jobbak, mint azok a srácok, akik nem vettek részt ezeken a versenyeken.” - mondta Norris a lapunk kérdésére.

Lando Norris, McLaren Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images

„Kis dolgokról beszélünk, amiken dolgozni kell a mérnökökkel közösen. Olyan dolgok, amik kezdetben nem teljesen természetesek, de manapság a versenyzők olyan jól tudnak alkalmazkodni, és 2-3 kör után vissza tudnak térni a normál sebességhez, ahol korábban voltak. Szóval kicsik a különbségek, ezek nem lesznek óriásiak.”

Norris abban is biztos, hogy a szezon nemcsak 8 futamból fog állni, de egyelőre csak ennyi versenyt jelentettek be a Liberty Mediánál. Azt azonban a brit is elismeri, hogy a rövidített menetrend megváltoztathatja a versenyzők gondolkodásmódját a szezont illetően, így többek kockáztathatnak.

„Igen magabiztos vagyok azt illetően, hogy jóval több verseny lesz, mint ez a 8. Szóval szerintem biztosan több lesz. A nagyobb kockázatvállalás pedig olyasvalami, amiről beszélnem kell a mérnökeimmel, és egy olyan tervet kell kidolgoznunk, ami számunkra és számomra is jó.”

„Nyilvánvaló, hogy javítanom kell, és biztos vagyok benne, hogy ennél jobb munkát is tudok végezni. Ausztriában majd kiderül, hogy milyen a tempónk, és mire vagyunk képesek. Ha pedig csak 8 versenyünk lenne, akkor valószínűleg még több kockázatot vállalnánk, de szerintem több lesz ennél, független attól, hogy lesznek futamok Európán kívül, vagy sem. Ebben még nem vagyok biztos.”

