A szigorú F1-es szabályok miatt titokban maradhatnak az új fejlesztések

Max Verstappen már fiatalkorában is egy rendkívül határozott, tudatos karakter volt. Ez az idő múlásával még inkább hangsúlyossá vált, és sok tapasztalatot szerzett ezen a területen a különböző kategóriákban.

A Forma-1 egy totálisan más szint, a nyomás kezelését illetően is, és a holland szép lassan „sebezhetetlenné” válik. Jól látszik ez a folyamat, és a vezetési stílusa is letisztult. A fiatalkora ellenére pedig nagyon nagy tapasztalattal rendelkezik, köszönhetően annak, hogy rekordot érő korban mutatkozhatott be a kategóriában.

Jos Verstappen még mindig fontos szerepet játszik, de csak a háttérből, és a Red Bull-Honda sztárja átvette az irányítást. A menedzsmentje is egy más szerepet tölt be, mint más pilóták esetében. Max teljesen szabad kezet kaphat.

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Raymond Vermeulen, Verstappen menedzsere a De Limburgernek adott nyilatkozatában beszélt arról, hogy Max mennyire lesz elzárva az Osztrák Nagydíjon. A rajongók nem kaptak belépési jogot a vírus miatt, és az újságírók közül is csak nagyon kevesen lehetnek ott.

„Ez szinte olyan, mint egy katonai művelet.” - idézte a GP Blog a neves szakembert, aki Verstappen édesapjához hasonlóan nem lesz ott a Red Bull Ringen. „Nincs szó semmilyen szerepről Jos és engem illetően sem. Nem tudod követni az edzésen történteket, mivel nem léphetsz be a garázsba. Mindent gondosan leárnyékoltak, mindenki a saját buborékjában marad, és szinte lehetetlen lesz kapcsolatba kerülni más csapatok embereivel.”

Ez nem jelent rossz hírt az olyan csapatok számára, mint a Mercedes és a Red Bull, akik egy jelentős aerodinamikai frissítéssel fognak megérkezni a helyszínre. Sok csapat előszeretettel figyeli a riválisokat, méghozzá egészen közelről, akár a garázs előtt. Erre most gyakorlatilag nem lesz esély.

Ha a szabályok nem lesznek ilyen szigorúak, Verstappen édesapja és menedzsere természetesen újra vendégei lehetnek a hétvégéknek. Egyelőre azonban erre nincs lehetőség, és a Liberty Media nem akar kockázatot vállalni.